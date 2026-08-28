Komplikace pro pěší i řidiče. Hráz Prýglu bude kvůli opravě přes rok uzavřená

V tiskové zprávě o tom informovali Radek Špatka z vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy a Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu. Oprava vyjde na 46,2 milionu Kč.
Mostovka pochází z roku 1940 a slouží tak více než 85 let. Její technický stav už neodpovídá současným nárokům na bezpečnost. Generální ředitel Povodí Moravy David Fína uvedl, že stavbaři všech devět bloků koruny hráze zbourají a postaví novou konstrukci z prefabrikovaných předpjatých nosníků.
„Součástí stavby budou nové železobetonové konstrukce mostovky, mostní závěry, nová hydroizolace, zábradlí i nové povrchy komunikace a v neposlední řadě nový sjezd pro umístění kontejnerů na likvidaci plavenin a odpadků. Vzhledově bude nová koruna hráze velmi podobná té stávající," popsal Fína rozsah oprav.
Povodí Moravy aktuálně dokončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, bude jím společnost IDS Olomouc.
„Po dohodě se zhotovitelem se podařilo zkrátit úplnou uzavírku hráze téměř o měsíc. Věříme, že tento posun pomůže alespoň částečně zmírnit dopady rekonstrukce na návštěvníky lokality i místní obyvatele," uvedl Fína. Doplnil, že zahájení přípravných prací je plánováno na 15. září, kdy zhotovitel začne navážet materiál. V této fázi zůstane hráz průchozí i průjezdná. Úplná uzavírka přejezdu i přechodu přes hráz začne 29. září a potrvá do prosince 2027.
Pro pěší zůstane zachován přístup po schodištích na obou stranách hráze do podhrází s možností přechodu po lávce, která je asi 800 metrů směrem po toku řeky u fotbalového hřiště v Kníničkách. Objízdná trasa pro osobní auta povede Rekreační ulicí přes Kníničky jednosměrně k přístavišti od restaurace U Lva. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a Rozdrojovickou ulicí kolem hotelu Maximus Resort zpět na Hrázní ulici.
Úplné uzavírce bude předcházet částečná uzavírka hráze od 31. srpna do 14. září 2026, která souvisí s údržbou malé vodní elektrárny.
Investorem projektu je Povodí Moravy a oprava bude celkově stát 46,2 milionu korun. „Brno se podílí na opravě hráze dvěma způsoby – první je úhrada konečné opravy komunikace a výměny vodovodu do Kníniček za cca 6,6 milionu korun. Dále město na základě smlouvy o spolufinancování zaplatí také 0,7 milionu korun z vedlejších ostatních nákladů. V součtu 7,3 milionu korun připadne na financování městem Brnem, zbytek ceny, tedy necelých 39 milionů korun bude platit Povodí Moravy," doplnil radní Brna pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).