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Archeologové objevili u Břeclavi keltskou studnu. Je stará přes dva tisíce let

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Archeologové objevili při stavbě obchvatu Břeclavi keltskou studnu starou více než dva tisíce let. Ve spodní části se zachovala dřevěná výdřeva, kterou ochránila vysoká hladina podzemní vody. Odborníci nyní zjišťují její přesné stáří.
Archeologové objevili u Břeclavi keltskou studnu. Je stará přes dva tisíce let

Archeologové objevili u Břeclavi keltskou studnu. Je stará přes dva tisíce let

Zdroj: Brněnská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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