Kam o víkendu na jižní Moravě? Na noční bloudění, den v zoo nebo neckyádu

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na noční bloudění, den v zoo nebo neckyáduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kam najižní Moravu? Na noční bloudění, den v zoo nebo neckyádu
Hlodavci, hmyz i výrazně zanedbaný úklid. Taková zjištění čekala na inspektory v restauraci hotelu ve...
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Kdo se chystá k vodě, měl by si před cestou raději zkontrolovat její kvalitu. Na jihu Moravy se situace...
Plán péče o stárnoucí obyvatele Brna dostává konkrétní obrysy. Radní ve středu schválili záměr na stavbu...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →