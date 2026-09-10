Apple Watch 12: úplně nový a přesnější systém sledování zdraví

Na každoročním Apple eventu, který se koná začátkem září mezi novinkami nesmí chybět ani nová generace chytrých hodinek Apple Watch. Letos dorazila již v pořadí 12. generace Apple Watch a tato generace se má hlavně zaměřit na přesnější a častější sledování zdravotních údajů. Nový systém watchOS měří tepovou frekvenci každých pět sekund během celého dne, častěji také sleduje variabilitu srdečního tepu – HRV a z těchto dat nově počítá také skóre připravenosti.
Apple představil Apple Watch 12
Apple kompletně přepracoval optické i elektrické snímače pro měření srdeční činnosti. Větší a úspornější zelené LED diody umožňují u nových Apple Watch měřit tepovou frekvenci každých pět sekund v průběhu celého dne. Častější měření má zpřesnit přehled o fyzické kondici i výpočet statistik Pohybu a Cvičení.
Zdroj: Apple
Aktuální tep lze navíc zobrazit přímo na ciferníku pomocí nové komplikace aplikace Srdeční tep.
Zdroj: Apple
Zkrácení intervalu dostává také měření variability tepové frekvence neboli HRV. Apple uvádí až 24× vyšší četnost měření a rozlišuje mezi běžnou HRV a HRV při regeneraci, která má lépe ukazovat každodenní zátěž a zotavení.
Skóre připravenosti poradí, zda odpočívat nebo přidat
Největší softwarovou novinkou je funkce Připravenost. Hodinky kombinují nedávnou aktivitu, tréninkovou zátěž, životní funkce a spánkové skóre a výsledkem je pak hodnota na škále od 0 do 10. Podle výsledku Apple Watch nabídnou jedno ze čtyř doporučení: Odpočiň si, Drž tempo, Můžeš zabrat nebo Jdi do toho.
Zdroj: Apple
Skóre se během dne bude průběžně měnit podle nových dat, například po náročném tréninku nebo při změně životních funkcí. Hodinky zároveň ukážou, které faktory měly na výsledné hodnocení největší vliv.
Výdrž zůstává 24 hodin, cvičení ale zvládnou déle
Co se týče celkové výdrže hodinek na jedno nabití, tak zde se nekoná žádná revoluce. Při běžném používání zůstává na standardních 24 hodinách.
Zdroj: Apple
Při venkovním cvičení ale Apple Watch 12 zvládnou až 10 hodin, což je podle Applu o 25 % více než u předchozí generace. Zrychlilo také nabíjení. Za 15 minut lze baterii nabít až na 12 hodin používání.
Čip S11 přidává přesnější měření kroků i rozpoznávání zvuků
Nový čip S11 má celkově zlepšit přesnost počítání kroků a vzdálenosti při chůzi nebo běhu v indoor prostředí. Přibývá také komplikace Kroky s aktuálním počtem přímo na ciferníku. Čip S11 zároveň umožňuje nové funkce jako je rozpoznávání zvuku.
Zdroj: Apple
Hodinky tak mohou například neslyšící upozornit na zvuk sirény a podobně. Zajímavé je, že Apple zpracování zvuku odděluje pomocí Secure Exclave přímo v čipu. Zvuk se neukládá a po analýze se okamžitě smaže.
Siri AI i na zápěstí
S novým systémem watchOS 27 podporují Apple Watch 12 také Siri AI, což je nová verze Siri běžící v rámci Apple Intelligence. Uživatelé mohou přímo na hodinkách pokračovat v konverzaci, pracovat s osobním kontextem a využívat širší znalosti systému. Funkce bude zpočátku dostupná v betaverzi a pouze v podporovaných jazycích a regionech. watchOS 27 přidává také podporu perimenopauzy a menopauzy, nové návrhy widgetů Chytré sady, rozšířený Workout Buddy a nová gesta pro ovládání jednou rukou.
Zdroj: Apple
Apple Watch 12 se budou dostupné ve velikostech 42 a 46 mm. Hliníkové modely dostávají krycí sklo displeje Ceramic Shield 2, které má být o 60 % pevnější než Ion-X v předchozí generaci. Vedle hliníku a titanu přichází také keramická varianta v perlově bílé a nočně modré barvě. Cena začíná na 10 990 Kč za hliníkovou variantu. V závislosti na tom, zdali si budeme chtít připlatit za lepší materiál, nebo cellular verzi s podporou eSIM se můžeme dostat až na cenovku 24 990 Kč. Předobjednávky startují 9.9. a prodej začne 18. září.
Zdroj: apple.com