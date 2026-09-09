Android Auto ukrývá funkci, o které většina řidičů neví. Jedním kliknutím spustíte vše, co potřebujete, najednou

Funkce se jmenuje prostě „Add a shortcut to the Launcher“ a najdete ji v menu Customize launcher v nastavení Android Auto na telefonu. Vyberete typ, buď „Call a contact“, nebo „An Assistant action“, napíšete příkaz, uložíte a na displeji auta se objeví nová ikona. Klepnete na ni a systém provede přesně to, co jste mu předepsali. Žádné „Hey Google“, žádné opakované diktování. Jeden tap. Proč o tom většina řidičů netuší? Protože Google tuhle možnost nikde výrazně nepropaguje. Není na hlavní obrazovce auta, není v žádném uvítacím průvodci. Je zakopaná v nastavení telefonu, v oficiální dokumentaci figuruje jako jeden z mnoha prvků personalizace launcheru. Kdo nehledá, nenajde.
Co přesně zkratka umí a co ne
Představte si, že každé ráno nasednete do auta a řeknete: „Naviguj domů.“ Nebo: „Zavolej Katce.“ Případně: „Otevři garážová vrata.“ S vlastní zkratkou tohle nemusíte říkat. Klepnete na ikonu a příkaz se provede.
Důležité je rozumět mezím. Zkratka spustí jeden uložený příkaz. Může to být i složitější požadavek formulovaný přirozeným jazykem, třeba „Pusť playlist Na cestu na Spotify“, ale Google negarantuje, že projde úplně každá kombinace. Spolehlivé jsou jednoduché, opakované úlohy: volání konkrétnímu člověku, spuštění navigace na oblíbenou adresu, přehrání hudby, přečtení počasí nebo ovládání chytré domácnosti. Právě u těchto rutinních úkonů zkratka šetří nejvíc času. Kdo volá partnerovi při každém odjezdu z práce, ocení, že místo tří kroků stačí jeden.
Jak zkratku nastavit krok za krokem
Celý proces zabere minutu, možná dvě:
- Na telefonu otevřete nastavení Android Auto (Settings → Connected Devices → Connection Preferences → Android Auto).
- Zvolte Customize launcher.
- Klepněte na Add a shortcut to the Launcher.
- Vyberte typ: Call a contact pro rychlé volání, nebo An Assistant action pro libovolný příkaz asistenta.
- Zadejte příkaz a pojmenujte zkratku.
- Uložte.
- Po připojení telefonu k autu se zkratka objeví v launcheru, můžete ji přetáhnout výš, aby byla hned po ruce.
Praktický tip z aktuálních návodů: když je telefon připojený k autu, můžete rovnou využít možnost „Test Command“ a ověřit, že příkaz projde tak, jak má.
Protože se zkratky vytvářejí na telefonu, nikoli v infotainmentu konkrétního vozu, měly by cestovat s vámi. Připojíte telefon k jinému kompatibilnímu autu a zkratky tam budou. Google to sice výslovně nepotvrzuje v jedné větě dokumentace, ale logika nastavení na straně telefonu tomu odpovídá.
Gemini mění pravidla hry
V roce 2026 dostává tahle funkce nový rozměr. Google postupně nahrazuje klasického Asistenta modelem Gemini, který v Android Auto přebírá stejnou roli, ale rozumí přirozenějšímu jazyku a zvládá složitější konverzaci. Prakticky to znamená, že uložený příkaz nemusí znít roboticky. Místo „Navigate to Brno hlavní nádraží“ můžete zkusit „Naplánuj cestu na hlavák do Brna a pusť mi k tomu zprávy.“ Čím lépe Gemini chápe kontext, tím větší šance, že i delší povel projde.
Podmínky pro Gemini v autě: Android 11 nebo novější, alespoň 2 GB RAM a Gemini nastavené jako výchozí digitální asistent. Google přitom uvádí přes 250 milionů kompatibilních aut po celém světě, takže nejde o okrajový experiment.
Jak je to s Českem
Tady je situace trochu paradoxní. Gemini oficiálně podporuje češtinu a je dostupné v České republice. Jenže Android Auto jako celek Google v oficiálním seznamu podporovaných zemí pro ČR stále neuvádí. Česká nápověda existuje, čeští řidiči Android Auto běžně používají, ale formálně se pohybují mimo garantovaný seznam. Co to znamená v praxi? Základní funkce včetně zkratek fungují, ale u některých akcí Gemini a u hlasového probuzení „Hey Google“ v češtině Google přímo upozorňuje na omezení. Nejbezpečnější cestou je zkratku otestovat přímo v autě, proto ta funkce „Test Command“ existuje.
A co uživatelé iPhonů? Apple CarPlay nabízí Siri Suggestions na dashboardu a iPhone Shortcuts umí spouštět automatizace při připojení k CarPlay. Přímý ekvivalent ručně vytvořené ikony v launcheru, která spustí vlastní příkaz Siri, ale v CarPlay nenajdete. Tady má Android Auto náskok.
Není to revoluce. Je to zkratka, doslova. Ale u činností, které opakujete při každé jízdě, je rozdíl mezi třemi kroky a jedním klepnutím přesně ten druh pohodlí, kvůli kterému má smysl na minutu otevřít nastavení telefonu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman