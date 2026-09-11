Kadeřnice po 30 letech přiznala: Tenhle účes ženám 60+ odmítám stříhat, i když si ho pořád žádají

Žádné drama se v salonu nekoná a zákaznici nikdo z křesla nevyhodí. Jedna objednávka ale spolehlivě spustí pokus přemluvit ženu po šedesátce na něco jiného. Kadeřnice ji slyší několikrát týdně a předem tuší, jak dopadne první ranní pohled do zrcadla.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Objednávka, kterou kadeřnice slyší pořád dokola
Řeč je o hodně krátkém sestřihu, který sedí těsně k hlavě. Strany zkrácené nad uši, vzadu vystříhaný krk a nahoře zhruba stejná délka jako všude jinde.
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Důvody, proč si ho ženy žádají, jsou praktické. Ráno stačí pár tahů hřebenem, účes drží tvar sám a návštěvu salonu jde klidně o pár týdnů odsunout. Svoje udělá i zvyk, protože kdo nosí stejný tvar dvacet let, vybírá si ho dál automaticky.
Foto: Shutterstock.com Proč to na řídnoucích vlasech nefunguje
Kolem padesátky a šedesátky se vlasy mění. Vlasové vlákno se ztenčuje, folikuly se zmenšují a v pokožce hlavy klesá tvorba kožního mazu, takže jsou vlasy sušší a hůř drží tvar. Střih, který kdysi vyrostl z husté hřívy, najednou nemá o co se opřít.
Výsledek je vidět hned. Bez objemu na temeni účes klesne k hlavě, v pěšince začne prosvítat pokožka a kolem tváře nezůstane jediný pramen, který by rysy změkčil. Pozornost pak míří rovnou na čelo a linii brady.
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„Nejčastější chyba, kterou u žen po padesátce vídám, je příliš krátký střih,“ řekla pro Kondici.cz kadeřnice Tereza Řezáčová. Podle ní za tím stojí právě chybějící prameny u obličeje a plochá temenní část, protože takový tvar zvýrazní přesně to, čeho se žena chtěla zbavit. Opatrné bývají kadeřnice i u střihů s ostrými hranami, protože přesná geometrie rysy spíš podtrhne.
Foto: Shutterstock.com Délka, kterou kadeřnice nabízejí místo toho
Nejčastěji padne návrh někde mezi bradou a klíční kostí. Mikádo po bradu obličej hezky orámuje a zvýrazní lícní kosti, zatímco delší bob zvaný lob nechá vlasům pohyb a pořád se dá sepnout.
Samotný tvar to ale nespraví. Jemné vrstvy dovolí vlasům nadzvednout se od kořínků a několik různých délek vytvoří dojem, že jich je na hlavě víc. Dobře fungují taky kratší prameny kolem tváře, které celý účes odlehčí.
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U jemných a řídkých vlasů se to s vrstvením nesmí přehnat. Příliš mnoho krátkých vrstev konečky ještě prořídne a objem naopak ubere, takže se vyplatí říct kadeřnici, jak husté vlasy skutečně máte.
Věk sám o sobě o délce nerozhoduje
Staré pravidlo, že po šedesátce se nosí jedině krátké vlasy, dnes kadeřníci neberou vážně. Rozhoduje hustota, struktura vlasů a tvar obličeje, nikoli číslo v občance.
Krátký střih může ženě po šedesátce slušet parádně, pokud má nahoře výšku a kolem obličeje měkčí prameny. Problém dělá až ta varianta, která vlasy zkrátí všude stejně a nenechá jim nic, čím by mohly obličej rozzářit.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší sprchový gel z drogerie. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm je Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/ucesy-pro-zrale-zeny-strihy-50-/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-po-sedesatce/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nejlepsi-uces-pro-objem-vlasu/, https://www.cpzp.cz/clanek/4683-0-I-vlasy-starnou.html, https://www.vogue.cz/clanek/beauty/tatiana-dias/jak-pozname-ze-nase-vlasy-starnou, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/