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Malmédský masakr: Na brutalitu SS odpověděli Američané zabíjením zajatých esesáků

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Malmédský masakr představuje jedno z nejznámějších válečných zvěrstev druhé světové války, kdy jednotky Waffen-SS zavraždily americké válečné zajatce.
Malmédský masakr: Na brutalitu SS odpověděli Američané zabíjením zajatých esesáků

Malmédský masakr: Na brutalitu SS odpověděli Američané zabíjením zajatých esesáků

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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