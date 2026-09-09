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iPhone 18 Pro a Pro Max oficiálně – přináší variabilní clonu

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Apple změnil styl představování novinek, ale je to pochopitelné. V podstatě vždy jednou za rok vydal hlavní mobily. Vzhledem k tomu, že řadu rozšířil o...
iPhone 18 Pro a Pro Max oficiálně – přináší variabilní clonu

iPhone 18 Pro a Pro Max oficiálně – přináší variabilní clonu

Zdroj: Apple
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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