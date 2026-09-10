Nová generace Apple Watch Ultra 4 je tady. Hlavní změny se tentokrát odehrály uvnitř

Apple Watch Ultra jsou vrcholnou variantou chytrých hodinek od Applu. Jsou zaměřené na výkon a dlouhou výdrž. Letos jsme se dočkali již 4. generace a hlavní změny tentokrát najdeme uvnitř hodinek. Watch Ultra 4 dostaly, stejně jako Watch 12, nový čip S11. Z hlediska funkcí hodinky, podobně jako Watch 12, nabídnou výrazně častější měření tepové frekvence, nové skóre připravenosti a také delší výdrž baterie. Apple Watch Ultra 4 zůstávají dostupné v přírodním a černém titanovém provedení.
Apple Watch Ultra 4 vydrží déle a lépe měří zdravotní funkce
Jednou z největších novinek je přepracovaný systém sledování zdraví. Nové optické a elektrické snímače srdeční činnosti společně s čipem S11 umožňují měřit tepovou frekvenci během dne každých pět sekund. Častěji hodinky nyní sledují také variabilitu srdečního tepu (HRV), která může indikovat, jak dobře tělo zvládá zátěž a regeneraci.
Zdroj: Apple
Apple Watch Ultra 4 ji měří až 24× častěji než dříve. Data se nově promítají také do denních a nočních životních funkcí.
Skóre připravenosti řekne, jestli nebude lepší odpočívat
Z nasbíraných údajů pak vychází nová funkce Připravenost. Apple Watch vyhodnocují nedávnou aktivitu, tréninkovou zátěž, životní funkce a spánkové skóre a výsledkem je pak hodnota od 0 do 10. Hodinky podle ní doporučí, zda si má uživatel odpočinout, držet své běžné tempo, nebo může při tréninku přidat.
Zdroj: Apple
Skóre se navíc během dne mění například po náročném cvičení nebo při změně zdravotních ukazatelů. Apple uvádí, že algoritmus vyvíjel společně s fyziology a lékaři a využil při tom data ze studie Apple Heart and Movement Study.
Zdroj: Apple
Výdrž baterie se prodlužuje až na 50 hodin
S ohledem na to, že hodinky nyní měří mnohem častěji jak srdeční tep, tak variabilitu srdečního tepu, což se ve finále projeví na spotřebě energie, Apple zapracoval také na výdrži hodinek. To je koneckonců jedna z hlavních silných stránek této řady. Při běžném používání mají Apple Watch Ultra 4 vydržet až 50 hodin, zatímco v režimu nízké spotřeby až 84 hodin.
Zdroj: Apple
Jen pro srovnání 3. generace Watch Ultra vydržela 36 hodin při běžném používání a 72 hodin v režimu nízké spotřeby. Rychlejší je také nabíjení. Patnáct minut u nabíječky má stačit na dalších 18 hodin provozu.
Pro delší sportovní aktivity přibyl režim Prodloužené cvičení, který zvládne až 25 hodin sledování se zapnutou GPS a měřením tepové frekvence. Extrémnější režim Cvičení prodloužené na maximum nabídne až 45 hodin měření venkovního běhu, chůze nebo túry a data z GPS přitom získává každou sekundu.
Zdroj: Apple
S takovými parametry se už spokojí i například ultraběžci, kteří od zařízení očekávají, že vydrží i desítky hodin v režimu měření.
Čip S11 pomáhá i s rozpoznáváním zvuků
Nový čip S11 Apple označuje za svůj dosud nejvýkonnější čip pro Apple Watch. Jedná se o 64bitový dvoujádrový procesor se 4jádrovým Neural Enginem. Kromě zdravotních funkcí přináší například přesnější počítání kroků a vzdálenosti při chůzi nebo běhu uvnitř budov. Výkon čipu Apple využívá také pro rozpoznávání zvuků. Hodinky dokážou neslyšící nebo nedoslýchavé uživatele upozornit například na sirénu, budík, domovní zvonek a další zvuky, aniž by k tomu museli mít po ruce iPhone.
Zdroj: Apple
Zvuk zpracovává hardwarově izolovaná část čipu S11 nazvaná Secure Exclave. Hodinky zvukové nahrávky neukládají a po zpracování zdrojový zvuk odstraní. Součástí systému je také automatické rozpoznávání hudby pomocí služby Shazam. Název skladby a interpreta se následně zobrazí přímo v Chytré sadě.
watchOS 27 přinese Siri AI
Apple Watch Ultra 4 budou stejně jako Watch 12 vybaveny nejnovější verzi systému watchOS 27, jehož důležitou novinkou bude Siri AI založená na Apple Intelligence. Uživatelé získávají možnost pokračovat v konverzaci se Siri přímo v hodinkách a systém má pracovat také s osobním kontextem. Siri AI však nebude při startu dostupná všude. Betaverze se k uživatelům začne dostávat od 14. září a to nejprve v angličtině a Apple výslovně uvádí, že ve watchOS zpočátku nebude dostupná v EU.
Zdroj: Apple
watchOS 27 dále přinese dynamické rozvržení aplikací podle doporučení Siri, nové gesto sepnutí ukazováčku a palce pro ovládání Chytré sady nebo podporu perimenopauzy a menopauzy v rámci Sledování cyklu. Workout Buddy bude nově možné používat i bez připojeného iPhonu za předpokladu, že budou hodinky připojeny k Wi-Fi nebo k mobilní síti.
Zdroj: Apple
Zdroj: Apple
Zdroj: Apple
Cena a dostupnost
Apple Watch Ultra 4 se budou prodávat v přírodním a černém titanu. Apple přidává také nové barvy Trailového a Alpského tahu a přepracovaný Oceánský řemínek z průhledného silikonu. Předobjednávky začínají 9. září a běžný prodej pak odstartuje 18. září. Česká cena Apple Watch Ultra 4 začíná na 21 990 Kč. watchOS 27 bude od 14. září dostupný pro Apple Watch 9 a novější, Apple Watch SE 3 a Apple Watch Ultra 2 a novější. Pro instalaci bude potřeba minimálně iPhone 11 nebo novější, případně iPhone SE druhé generace či novější s iOS 27.
Zdroj: apple.com