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Apple představil AirPods 5. Přináší vrcholné potlačení zvuku ANC a vylepšený zvuk

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Apple představil další generaci bezdrátových sluchátek AirPods 5. Sluchátka mají lákat na výrazně výkonnější aktivní potlačování hluku (ANC), přepracovanou víceportovou akustiku a adaptivní ekvalizaci nové...
Apple představil AirPods 5. Přináší vrcholné potlačení zvuku ANC a vylepšený zvuk

Apple představil AirPods 5. Přináší vrcholné potlačení zvuku ANC a vylepšený zvuk

Zdroj: Apple
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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