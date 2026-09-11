Ostrava vybavila policisty i hasiče. Nová technika vyšla na miliony

Do pořízení speciálního vybavení dvou služebních vozidel prvosledových hlídek policie město investovalo 1,9 milionu korun. V autech je nainstalována speciální vestavba, díky níž mají policisté lépe dostupné veškeré potřebné vybavení pro řešení nejrůznějších situací. Obdobně vybavená vozidla jezdí i v Hradci Králové nebo Praze, kde policie hledala inspiraci.
„Pro policii je to pomoc, protože když přijedou na místo, okamžitě mohou vytáhnout věci a ví, po čem sáhnout. Když vestavba ve vozidle nebyla, tak věci museli hledat, někdy zjistili, že si musí volat další hlídku, která něco přiveze. Teď je auto naplněné materiálem na všechny možné situace, které by mohly nastat,“ řekl zástupce ředitele Městského ředitelství policie Ostrava David Válek.
Speciálně vybavená vozidla jsou podle něj v terénu nepřetržitě. „Jezdí v něm velitel policie, což je zkušený policista z oddělení hlídkové služby, který když přijede na místo, hned ví, co má dělat. Organizuje si práci. Hlídky, které přijíždějí ze všech koutů Ostravy od něj dostávají úkoly,“ dodal Válek. Speciálně vyškolení policisté zasahují na místech mimořádných událostí a spolupracují také s dalšími kolegy z integrovaného záchranného systému.
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Podle jednoho z velitelů Jakuba Maciolka je největší předností speciálních vozidel především lepší přístup k potřebnému vybavení, což zvyšuje rychlost při zásazích. „Každý materiál má svůj prostor, kde je uchycený. My víme, kde ho najít a jen po něm sáhneme. Ten nejdůležitější materiál je dostupný hned po otevření pátých dveří a nemusíme vytahovat zástavbu. To co má chvilku čas, máme schováno pod zástavbou. Auto se stavělo i ve spolupráci s jinými kraji, kde už podobný koncept mají hotový,“ řekl Maciolek.
Dalších devět milionů korun město investovalo na vybavení pro dobrovolné hasiče, které jim na základě svých zkušeností pomohli vybrat profesionální hasiči. Už loni město za stejné peníze nakoupilo hasičům vybavení, které jim pomůže především při povodních a zásazích na vodě.
„Voda už byla celkem dořešená, takže jsme se mohli podívat na další věci, které dobrovolným hasičům chyběly. Za zmínky stojí například termokamery, které bude mít každá ostravská dobrovolná jednotka,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Radim Kuchař. Podle primátora Jana Dohnala (Spolu) město vybavení dotuje proto, aby policisté i hasiči měli ideální podmínky pro svou práci a jejich pomoc obyvatelům města byla co nejefektivnější.