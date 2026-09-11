Vyhlašujeme nejhorší sprchový gel z drogerie. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm je

Ve většině koupelen stojí ve sprše jedna velká lahev, ze které se myje celá rodina. Vybírá se hlavně podle vůně, ceny nebo obalu v akci. Zadní stranu s dlouhým seznamem složek přitom skoro nikdo neluští, i když se právě z ní pozná, co si vlastně každý den nanášíme na kůži. A odpověď na otázku, který gel je ten opravdu špatný, se ukrývá právě tam.
Nejhorší gel nepoznáte podle ceny ani značky
Panuje rozšířený omyl, že dražší a známější gel je automaticky kvalitnější. Nezávislý německý test magazínu Öko-Test ukázal pravý opak. Z pětatřiceti parfémovaných sprchových gelů obstála naprostá většina výborně a mezi nejlépe hodnocenými skončily i levné produkty z běžných drogerií a diskontů. Naopak jeden gel se známou značkou propadl kvůli vonné látce, která se může hromadit v tukové tkáni.
Rozhoduje tedy především složení. Bohatá pěna, kterou od gelu čekáme, o jeho kvalitě nevypovídá vůbec nic. Za čistotu totiž může mycí látka s vodou. Samotné bubliny na kůži žádnou špínu neodstraní, jen máme zažité, že čím víc gel pění, tím dokonaleji jsme se umyli.
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Typický problémový gel bývá levný, výrazně parfémovaný a nápadně barevný. Základ mu často tvoří agresivní tenzidy sodium lauryl sulfate a sodium laureth sulfate, které ve složení poznáte pod zkratkami SLS a SLES. Vytvoří hustou pěnu a pocit skřípavé čistoty, při mytí ale z kůže smyjí i tenkou mazovou vrstvu, která ji chrání před vysušením. Sodium lauryl sulfate je tak dráždivý, že ho výzkumníci sami používají jako referenční látku, když chtějí na pokožce cíleně vyvolat podráždění.
Druhým kamenem úrazu je vůně. Za jediným slovem parfum nebo fragrance se na etiketě může ukrývat celá směs desítek sloučenin, které výrobce nemusí jednotlivě vypsat. Umělé parfemace přitom patří k hlavním viníkům podrážděné a alergické kůže. Přidejte k tomu silné konzervanty typu methylisothiazolinonu nebo takzvané uvolňovače formaldehydu, syntetická barviva označená písmeny CI a číslem, a u některých gelů i mikroplasty. Dohromady jde o směs látek, které pokožce ani přírodě nijak neprospívají.
Nejčastější problémové složky poznáte ve složení podle těchto názvů a zkratek:
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Problémová složka Jak ji poznáte ve složení Agresivní tenzidy SLS a SLES (sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate) Syntetická vůně parfum nebo fragrance Silné konzervanty methylisothiazolinon, uvolňovače formaldehydu Syntetická barviva písmena CI a číslo
Trochu jinak je to s parabeny, které mají ze všech nejhorší pověst. Konzervační schopnosti parabenů přitom kosmetika využívá už přes osm desetiletí a za tu dobu se z nich stala jedna z vůbec nejdůkladněji prověřených přísad. „Klíčem není absence určité složky, ale kvalita celé formulace,“ uvedl pro web Žena.cz Jan Klusák, odborník na bezpečnost kosmetiky. Evropská regulace jejich množství přísně hlídá a v povolených koncentracích je považuje za bezpečné.
Nejvíc na to doplácejí děti a citlivá pokožka
Zdravý dospělý člověk běžný gel většinou snese bez potíží. Horší je to u dětí, u suché a ekzematické pleti a u lidí se sklonem k alergiím. Právě pro ně platí přísnější kritéria a kombinace drsných tenzidů s parfemací jim pokožku spíš rozdráždí, než umyje.
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Zrádné na takové alergii je, že nemusí přijít hned. Spustit se dokáže i po letech, kdy stejný gel nikdy nevadil. Pozná se podle zarudlé a svědivé kůže s drobnými pupínky a postižené místo bývá větší než plocha, na kterou jste gel nanesli. Pomůže jediné, totiž najít složku, která reakci spouští, a přípravky s ní vynechat.
Jak poznat problémový gel ještě v obchodě
Nemusíte být chemik. Stačí otočit lahev a projít složení uvedené pod hlavičkou ingredients. Látky jsou seřazené podle množství, takže prvních pár položek tvoří většinu obsahu. Když hned na začátku narazíte na SLS nebo SLES a o kus dál na slovo parfum, držíte v ruce typický drogeriový průměr.
Problémový gel odhalíte přímo v obchodě, když otočíte lahev a projdete seznam složek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Napoví i délka seznamu. Pár položek bez výrazné vůně a bez ostrých mycích látek pokožku obvykle spíš nechá na pokoji než nabité složení plné parfemace. Pro dětskou a citlivou pokožku vybírejte gely s jemnými mycími látkami a bez výrazné vůně. A pokud chcete vědět, které konkrétní výrobky v testech obstály a které propadly, jejich jména a hodnocení najdete ve zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://www.bylinkovypruvodce.cz/2025/09/28/7-beznych-chemickych-latek-v-kosmetice/, https://choosegreen.cz/jak-cist-inci-slozeni-kosmetiky/, https://zena.aktualne.cz/moda-a-krasa/prirodni-neznamena-bezpecnejsi-odbornik-vysvetlil-jak-je-to-ve-skutecnosti-s-parabeny-a-sulfaty/, https://www.proalergiky.cz/clanky/alergie-na-kosmetiku, https://www.lobey.cz/blog/skodlive-latky-ve-sprchovych-gelech/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/jake-sprchove-gely-nepouzivat/