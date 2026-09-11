Klasické sušení hub končí. Češi objevili způsob, jak je uchovat celý rok bez sítě i trouby

Kdo letos vyrazil do lesa a vrátil se s košíkem plným hřibů, ten pocit dobře zná. Radost z úlovku rychle vystřídá otázka, co s tím vším. Čerstvé houby vydrží jen pár dní a sušení na síti nebo v troubě zabere místo, čas i vhodné počasí. Naštěstí to zdaleka není jediná cesta, jak si chuť lesa schovat na měsíce dopředu.
Proč houby snesou odklad jen pár dní
Houby se kazí mnohem rychleji než zelenina nebo ovoce. Při rozkladu se v nich tvoří toxiny, které dokážou potrápit trávení, a tak čerstvé úlovky z lesa raději zpracujte nejpozději do dvou dnů. Uchovávejte přitom jen mladé, zdravé a pevné plodnice bez červů. I malý kousek plísně znamená, že houba patří do koše celá, protože její vlákna prorůstají hlouběji, než je vidět.
Mražení je nejrychlejší záchrana úlovku
Nejjednodušší náhradou sušení je obyčejný mrazák. Zmrazené houby si zachovají strukturu i vůni a chovají se skoro jako čerstvé. Stačí dodržet pár kroků. Houby po očištění nakrájejte a hoďte je zhruba na tři až pět minut do vroucí přisolené vody. Potom je slijte a zchlaďte pod studenou vodou. Krátké provaření zařídí, že plátky po rozmrazení nezkašovatí a udrží si tvar.
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Vychladlé houby rozdělte na menší porce, ať později vyndáte z mrazáku vždycky jen tolik, kolik právě potřebujete. Rozmrazené houby už se totiž znovu zamrazovat nesmí. Mrazák navíc není řešení na roky, chuť si nejlíp podrží houby spotřebované do několika měsíců.
Sůl jako dávno zapomenutý pomocník
Nakládání do soli dnes spousta lidí zapomněla, přitom funguje spolehlivě a nepotřebujete nic víc než sklenice a sůl. Nakrájené houby nechte lehce zavadnout a pak je vrstvěte do sklenic, každou vrstvu pořádně zasypte solí. Osvědčený poměr je zhruba čtvrt kila soli na kilogram hub, přičemž úplně dole i navrchu sklenice by měla být vrstva soli.
Nasolené houby si vlastní šťávou vytvoří konzervační prostředí a v chladu a temnu vydrží až půl roku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Během pár dní z hub vystoupí vlastní šťáva a v tom slaném prostředí se prakticky samy zakonzervují. V chladu a temnu vydrží klidně půl roku. Počítejte ale s tím, že budou hodně slané a uplatní se hlavně v polévkách a omáčkách. Než je použijete, opláchněte je pod vodou a při dochucování pokrmu pak přidávejte sůl opatrně.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá rozvoz v pizzerii za celý měsíc i s příplatky za večerní směny? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Houbová pasta přežije celý rok
Když hledáte metodu s opravdu dlouhou výdrží, vsaďte na houbovou pastu. V chladu a temnu ve sklenici přečká klidně celý rok a poslouží jako hotový základ do omáček i polévek. Příprava přitom zabere jen chvíli:
Houby nakrájejte a nechte je změknout v hrnci pod pokličkou. Změklou hmotu rozmělněte tyčovým mixérem na jemné pyré. Přilijte trochu vody a nechte směs znovu probublat, dokud nezhoustne do kašovité konzistence. Dochuťte solí, pepřem a špetkou kmínu. Ještě horkou pastu naplňte do sklenic, uzavřete víčkem a nechte je vychladnout obrácené dnem vzhůru.
Pokud se víčko po vychladnutí pořádně zatáhne, máte hotovo. Když se nezatáhne, pastu radši rychle spotřebujte.
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Klasikou spíže zůstávají houby naložené v octě. Získají typickou nakyslou chuť a ve sklenici vydrží dlouho. Vybírejte pro ně jen pevnější druhy, které krátce, asi pět minut, provaříte v přisolené vodě a opláchnete. Potom je naskládejte do sklenic, zalijte octovým nálevem s kořením a sterilujte.
Sklenice plňte tak, aby mezi houbami neuvízly bublinky vzduchu, a sáhněte radši po menších nádobách. Jakmile totiž jednu otevřete, je potřeba obsah rychle zpracovat. S kořením to nepřehánějte, nálev má houby jen doladit. Osvědčí se kuličky pepře, bobkový list nebo pár koleček cibule.
Ať zvolíte kteroukoli cestu, jeden základ platí u všech. Konzervujte výhradně houby, u kterých máte naprostou jistotu, o jaký druh jde, a které jsou bez jediné vady. Při první známce plísně nebo divného zápachu obsah sklenice bez váhání vyhoďte.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/uchovani-hub-suseni-nakladani-mrazeni-kvaseni.html, https://www.denik.cz/hobby/houby-zpracovani-uchovani.html, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-na-konzervace-hub, https://www.chytre-bydleni.cz/usporne-bydleni/jak-uchovat-houby-suseni-hub-mrazeni-sterilovani-nasolovani-a-dalsi-zpusoby, https://living.iprima.cz/zahrada/jak-skladovat-houby-cely-rok-mame-pro-vas-4-skvele-tipy-co-s-nimi-po-sezone