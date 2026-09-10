OpenAI uvádí model ChatGPT Images 2.5, sází na přesnější úpravy a práci s předlohouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI uvádí model ChatGPT Images 2.5, sází na přesnější úpravy a práci s předlohou
Na každoročním Apple eventu, který se koná začátkem září mezi novinkami nesmí chybět ani nová generace...
Ve zkratce: Xiaomi oficiálně uvádí na český trh čtyři modely řady Redmi Note 17 s cenami od 4 999 Kč....
Dnes jsme se dočkali novinek iPhone Duo a také iPhone 18 Pro a Pro Max. Předpokládali jsme, že Apple asi...
Po mnoha letech spekulací jsme se nakonec dočkali, iPhone Duo. Apple si nedal dost práce s originálním...
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