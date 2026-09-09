Hodně muziky za málo peněz. Na Alze prodávají 100 her pro Nintendo Switch v jednom balení za 769 Kč

Než si představíte sto plnohodnotných titulů v jedné krabici, tak to není. Na
české Alze je pod kódem NSW1496 zalistovaná fyzická krabicová verze hry 100 in 1 Game Collection, tedy jedna Game Card pro Nintendo Switch, na které najdete sto arkádových miniher. Směs puzzlů, akčních her, strategií a retro arkád, vše v angličtině, s podporou lokálního multiplayeru pro jednoho až čtyři hráče na sdílené nebo rozdělené obrazovce. Cena? 769 Kč, což vychází na 7,69 Kč za jednu minihru. Důležitý detail ale je, že v době naší kontroly hra na Alze už nebyla skladem, místo tlačítka „Koupit“ svítilo jen „Hlídat dostupnost“. Co přesně těch sto her znamená
Vydavatel Maximum Entertainment a vývojáři z Digital Bards postavili kolekci na základech dvou starších kompilací, 30-in-1 Game Collection Volume 1 a Volume 2. Z nich převzali šedesát miniher a přidali čtyřicet zcela nových. Výsledek je arkádový bufet: krátké hry na pár minut, které se odemykají postupně hraním a zlepšováním skóre. Struktura vede přes tematické ostrovy (Fantasy, Adventure, Space Place nebo Lost Toys) a končí milníkem „Unlock all games“.
Kompletní seznam všech sta titulů vydavatel nikde nepublikuje. Z veřejně dostupného dema ale známe například Fruit Snake, Chicken Day, Astaria Defender, Pac Sheep, Toucan Flight, Monkeyzooka, Buglock nebo Spitting Frogs. Žánrové tagy na Steamu přidávají Match 3, plošinovky, střílečky i deskové hry. Jde o zábavu postavenou na rychlém střídání a soutěžení, ne o příběhové nebo vizuálně náročné tituly.
Kolik to stojí jinde a je česká cena opravdu výhodná
Sedm set šedesát devět korun zní lákavě, ale zasaďme to do kontextu. Podle kurzovního lístku ČNB ze 4. září 2026 (EUR = 24,19 Kč, GBP = 28,16 Kč) vypadá srovnání takto:
Obchod Cena Přepočet na Kč Alza.cz (ČR) 769 Kč 769 Kč Alza.at (Rakousko) 31,90 € ≈ 772 Kč Alza.sk (Slovensko) 33,90 € ≈ 820 Kč idealo.co.uk (UK, nejnižší) 26,99 £ ≈ 760 Kč
Česká cena patří mezi nejlepší v regionu, ale není bezkonkurenční; britská nabídka vychází po přepočtu o devět korun levněji. Navíc v katalogovém výpisu Alzy se u hry objevil štítek „Zlevněno −3 %“ oproti původním 799 Kč. Kdy sleva skončí, Alza veřejně neuvádí. Kdo má o hru zájem, měl by si nastavit hlídání dostupnosti a počítat s tím, že cena se může vrátit na osm stovek.
Pro koho to dává smysl a pro koho ne
Evropská krabicová verze nese rating PEGI 7 a podporuje až čtyři hráče na jedné konzoli. To z ní dělá ideální rodinnou záležitost: děti, návštěvy, víkendové turnaje u televize. Každá minihra je krátká, pravidla jednoduchá, vstupní bariéra nízká. Pro rodiny se Switchem je to jeden z nejlevnějších způsobů, jak mít na jedné kartě desítky her pro společné hraní.
Limity jsou ale jasné:
Čeština chybí. Texty i zvuk jsou pouze v angličtině (případně španělštině, francouzštině, němčině a italštině). Pro menší děti, které ještě nečtou anglicky, to může být překážka. Kvalita kolísá. Na Steamu měla hra při naší kontrole pouhých šest uživatelských recenzí, ani ne dost na vygenerování skóre. Britský srovnávač idealo zmiňuje nevyrovnanou kvalitu jednotlivých miniher a omezenou znovuhratelnost. Nejde o náhradu velkého titulu. Kdo hledá příběhovou hru nebo AAA zážitek, tady ho nenajde. Je to arkádový mix, ne The Legend of Zelda.
Pro srovnání: na Alze za podobné peníze seženete třeba
Poppy Playtime Triple Pack za 699 Kč, tři hororové adventury bez multiplayeru s PEGI 16. Nebo 34 Sports Games – World Edition za 549 Kč, levnější, ale čistě sportovně zaměřenou kolekci. Stovka miniher v 100 in 1 je univerzálnější a žánrově pestřejší, ale žádná z nich nedosahuje hloubky soustředěného titulu. Praktické věci, které byste měli vědět
Ke hraní ve čtyřech potřebujete jeden kompatibilní ovladač na hráče. Ve dvou si na běžném Switchi často vystačíte s párem Joy-Conů, ale pro tři nebo čtyři hráče počítejte s dokoupením dalších ovladačů. Krabicová Game Card verze vyšla v Evropě 22. března 2025, digitální eShop verze pak 19. června 2025, proto se v různých databázích mohou objevovat odlišná data vydání.
Hra se odemyká postupně. Hned po spuštění nemáte přístup ke všem stu titulům; nové minihry se zpřístupňují hraním a sbíráním bodů. Jak dlouho trvá odemknout všechno, oficiální materiály neříkají.
Za necelých osm korun za minihru dostanete pestrou krabici arkádové zábavy pro celou rodinu. Jen je dobré vědět, co kupujete: ne sto velkých her, ale sto krátkých důvodů, proč podat Joy-Con někomu vedle sebe.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík