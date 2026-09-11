Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a buchty zůstanou vláčné 3 dny

Kdo zažil pečení u babičky, ten zná ten rozdíl. U ní vydržely koláče a buchty měkké klidně do víkendu, i když je nikdo nezavíral do žádné plastové dózy. Doma to většinou dopadne jinak. Ráno je buchta vláčná, večer už sušší a druhý den by se dala házet po vrabcích. Přitom ten trik nestojí ani korunu navíc a nezabere žádný čas u trouby. Rozhoduje jediná obyčejná surovina, kterou máte v kuchyni pořád po ruce.
Celé tajemství se skrývá v troše tuku navíc
Tou surovinou je tuk. Do těsta ho dejte o lžičku až lžíci víc oproti tomu, co si žádá recept, a nejraději rozpuštěný. Roli hraje i to, kdy ho zapracujete. Necháte ho až na úplný závěr, kdy už jsou v míse tekuté složky a mouka stačila pořádně nasáknout.
Princip za tím je prostý. Za tuhnutí buchet můžou dvě věci dohromady: z vychladlého pečiva se vytrácí voda a škrob v jeho nitru postupně mění svou podobu. Tuk navíc každé škrobové zrnko obalí tenkou slupkou, která se chová jako zábrana. Vlhkost se přes ni dostává ven jen pomalu, takže střídka zůstává hebká ještě třetí den po upečení.
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Na výběr máte tři základní tuky. Máslo dá buchtám tu typickou vůni, po oleji bude střídka svěží a lehká. Naše babičky ovšem nejčastěji sáhly po vepřovém sádle. Bývalo laciné, na venkově ho měl doma kdekdo a jednou vyškvařené prakticky nechutná, takže ho v hotové buchtě neodhalíte. Pečivo je po něm křehčí a déle vydrží čerstvé.
Tři základní tuky přehledně shrnuje následující tabulka:
Tuk Co dodá buchtám Máslo nezaměnitelnou vůni Olej svěží a lehkou střídku Sádlo křehkost a delší trvanlivost
Sádlo si ovšem drží svůj výrazný tón a leckomu bude připadat až moc cítit. Když si chcete nechat jeho schopnost udržet buchty vláčné a přitom neztratit máslovou chuť, sáhněte po obou tucích napůl. Dostanete z nich to nejlepší.
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Babičky měly v rukávu ještě pár dalších fint. Jedna osvědčená, která leckoho zaskočí, je nastrouhat do těsta jednu uvařenou bramboru najemno. Její škrob nasaje vodu a během skladování ji pomalu předává zpět do měkké části pečiva, takže buchty osychají znatelně líněji. Vyplatí se to hlavně tam, kde do buchet dáváte povidla.
Zabrat umí i mléčné výrobky. Když do těsta zapracujete lžíci kefíru, měkkého tvarohu nebo zakysané smetany, dodáte mu šťavnatost a moučník pak zůstane déle vláčný. A pozor na vejce. Bílky mají sklon pečivo spíš vysoušet, takže vyzkoušejte vsadit jen na žloutky. Těsto po nich vyjde jemnější a hebčí.
Vláčnost začíná dávno před troubou
Ani prvotřídní surovina nezachrání odbyté těsto. Vláčná buchta stojí a padá s pořádným hnětením. Dopřejte robotu klidně čtvrt hodiny, ať v těstě vznikne pružná lepková síť, která do sebe uzavře vzduch i vlhkost. Kypřejší výsledek přijde přesně tehdy, když se během hnětení do těsta dostane co nejvíc vzduchu.
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Nezapomeňte ani na teploty. Do kvásku patří jen vlažné mléko, protože horkem se droždí spálí a těsto už nevyběhne. Nejlepší je nechat všechny suroviny předem odpočinout na lince, aby se srovnaly na pokojovou teplotu. Kynout by mělo těsto v teple a bez průvanu, dokud nenaroste na dvojnásobek.
Jak buchty uchovat měkké i třetí den
O výsledku nakonec rozhodne poslední krok. Rozpusťte máslo a ještě horké buchty jím ze všech stran vydatně natřete. Získají jemnou kůrku, krásně provoní kuchyni a po upečení půjdou snáz oddělit jedna od druhé.
Upečené buchty potom ještě chvíli nechte v pekáči, ať vnitřek stihne zpevnit. Pak je zakryjte bavlněnou utěrkou. Pod ní zůstane pára a povrch neokorá. S tímhle postupem si na buchtách pochutnáte skoro jako první den ještě třetí den po pečení. Za předpokladu, že vám do té doby vůbec nějaké zbudou.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-pridat-do-testa-na-buchty-aby-zustaly-vlacne/, https://magazin.recepty.cz/clanky/kynute-buchty-jak-na-ne-aby-se-povedly-na-prvni-pokus-212.html, https://www.apetitonline.cz/menu/nadýchane-domaci-buchty-11-receptu-tipy-vlacnost, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/9860-vlacne-buchty-recepty, https://www.toprecepty.cz/clanky/11803-kynute-buchty-a-kolace-co-pridat-do-testa/