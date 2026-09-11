Češky přestávají kupovat strouhanku. Nahrazují ji 1 trikem, po kterém vyjde balíček na pár korun

Za sáček strouhanky dáte v obchodě sotva pár korun. Přesto po ní čím dál víc domácností v regálu ani nesáhne a raději si ji semele doma ze zbylého pečiva, kterému by jinak byla souzená popelnice. Jak si zásobu připravit a čemu se vyhnout, aby trik vyšel?
Celý trik jsou dva kroky: usušit a umlít
Postup má dva kroky a prvním je dokonalé vyschnutí. Rohlíky, housky, veku i světlý toust natrhejte na kousky a nechte je pár dní ležet na vzduchu, klidně na lince. Ať se nepráší, zlehka je zakryjte utěrkou. Drobnější sousta ztvrdnou dřív.
Když na dvoudenní schnutí není čas a doma máte jen čerstvé pečivo, zkraťte to troubou. Kostky pečiva rozložte na plech a nechte je při teplotě okolo 150 stupňů zhruba deset minut vysychat. Občas s nimi zamíchejte a dávejte pozor, aby zůstaly světlé a nezačaly se pálit.
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Vysušené pečivo už jen rozdrtíte. Poslouží kuchyňský robot, mixér, obyčejné struhadlo i ruční mlýnek na mák. Nemáte po ruce ani jedno? Zabalte kousky do pevného sáčku a několikrát přes ně přejeďte válečkem. Hrubost si řídíte sami. Čím větší zrno, tím znatelnější křupnutí na hotovém řízku.
Proč se vyplatí víc než sáček z regálu
Hlavní výhoda je přehled o složení. Doma do dózy nepřidáte nic než rozemleté pečivo. Na obalu té z obchodu se naproti tomu často mihne přidaná sůl, sladidlo nebo látky prodlužující trvanlivost.
Ukáže se to i při smažení. Várka usušená doma bývá pevnější, takže na mase vytvoří tuhý zlatavý obal a natáhne do sebe míň tuku. Jemnějším porcím sedne líp než hrubší zboží z regálu. A náklady? Základem je pečivo na vyhození, takže vás taková zásoba fakticky nestojí nic navíc.
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A vyhozeného pečiva se u nás nastřádá překvapivě dost. Z dat Českého statistického úřadu, který nechal probrat domovní odpad, plyne, že jeden člověk u nás pošle do popelnice kolem sedmi kilogramů pečiva ročně. Přitom právě z tvrdých rohlíků, které by jinak dosloužily v koši, si namelete zásobu klidně na měsíc vaření.
Bez čeho se domácí strouhanka nepovede
Na jednu věc si dejte extra pozor. Do mlýnku patří výhradně pečivo, které je proschlé skrz naskrz a nenese ani náznak plísně. Napadené místo nemá cenu vyřezávat, celý kousek putuje pryč.
Sušit se navíc musí volně na vzduchu, stačí přehodit utěrku. V zavřené dóze nebo v igelitu se pečivo zapotí a chytne plíseň dřív, než vůbec ztvrdne. Hotovou zásobu pak přesypte do dobře uzavřeného obalu a schovejte do sucha a tmy. Osvědčí se zavírací sklenice od kompotu, k níž se navíc nedostanou ani potravinoví moli. Když pečivo pořádně vyschlo, vydrží zásoba řadu týdnů, v mrazáku ještě déle.
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Nejznámější použití je samozřejmě trojobal. Obalíte v ní smažený sýr, kuřecí řízek i rybí filé a po usmažení kolem nich naskočí křupavý plášť. Umí ale mnohem víc. Zahustíte s ní knedlíkové těsto i řídkou omáčku a pod jablky ve štrúdlu nasákne přebytečnou šťávu, díky čemuž spodek moučníku nezvlhne. A když ji nakrátko prohřejete na másle, máte křupavou drobenku na dezerty i na zapečená slaná jídla.
Trojobal je nejčastější využití strouhanky, hodí se ale i na zahuštění omáčky nebo jako posyp zapečených jídel. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přezdívku parmazán chudých si vysloužila právem. Když dojde tvrdý sýr na zapékání, posypte gratinovanou zeleninu nebo těstoviny strouhankou a navrch vznikne stejně křupavá kůrčička. Ze suroviny, která mířila do odpadu, se rázem stává základ, který využijete znovu a znovu.
Když chcete extra křupavý obal: panko po domácku
Milovníci opravdu hlasitého křupnutí sáhnou po panku. Japonská verze strouhanky se pozná podle hrubších vloček a při smažení nabere ještě míň tuku než domácí klasika. Připravit si ji můžete i sami. Ze světlého toustového chleba odkrojte kůrku, měkkou střídu nastrouhejte nahrubo a nasypanou na plechu ji v troubě rozehřáté zhruba na 150 stupňů jen osušte, aby nezhnědla.
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Zkoušet se dá i dál. Kdo se vyhýbá lepku, rozdrtí místo pečiva kukuřičné lupínky. Obal z nich je nezvykle křehký a padne na kuřecí maso i na zeleninu z trouby. Domácí strouhanku si tak vyladíte přesně podle toho, co zrovna chystáte.
Který druh se hodí na co, shrnuje přehled:
Druh strouhanky Textura Kam se nejvíc hodí Ze sušeného pečiva tužší, drží pevný obal řízky, ryba, smažený sýr Panko hrubší vločky, nasákne míň tuku extra křupavé obaly Z kukuřičných lupínků extra křupavá, bezlepková kuřecí řízky, pečená zelenina
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/vse-co-potrebujete-vedet-o-strouhance-nez-zacnete-smazit, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/naucte-se-vyrobit-domaci-panko-strouhanku, https://www.less-waste.cz/tipy-co-udelat-z-prebytecnym-nebo-tvrdym-pecivem/, https://statistikaamy.csu.gov.cz/plytvani-potravinami-v-ceskych-domacnostech, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-udelat-strouhanku-jednoduchy-navod/, https://www.tiscali.cz/cesky-prestavaji-kupovat-strouhanku-nahrazuji-ji-veci-kterou-driv-vyhazovaly-do-kose-736880