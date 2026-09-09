Nevyhazujte starý router, má 4 využití, o kterých zřejmě nemáte ponětí. Jedno z nich vám ušetří za nový hardware

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Nevyhazujte starý router, má 4 využití, o kterých zřejmě nemáte ponětí. Jedno z nich vám ušetří za nový hardwarePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Starý router může po výměně za novější model posloužit jako repeater, mesh/AP uzel, síťový switch či dedikovaný VPN bod a ušetřit stovky až tisíce korun.
Wi-Fi router D-Link
Zdroj: Uživatel JulianVilla26 / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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