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Nevyhazujte starý router, má 4 využití, o kterých zřejmě nemáte ponětí. Jedno z nich vám ušetří za nový hardware

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Starý router může po výměně za novější model posloužit jako repeater, mesh/AP uzel, síťový switch či dedikovaný VPN bod a ušetřit stovky až tisíce korun.
Wi-Fi router D-Link

Wi-Fi router D-Link

Zdroj: Uživatel JulianVilla26 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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