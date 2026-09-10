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Řada Redmi Note 17 přichází do Česka: Čtyři modely a lákavé zaváděcí ceny

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Ve zkratce: Xiaomi oficiálně uvádí na český trh čtyři modely řady Redmi Note 17 s cenami od 4 999 Kč. Novinky lákají na vysokou kapacitu...
Řada Redmi Note 17 přichází do Česka: Čtyři modely a lákavé zaváděcí ceny

Řada Redmi Note 17 přichází do Česka: Čtyři modely a lákavé zaváděcí ceny

Zdroj: Redmi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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