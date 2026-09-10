Řada Redmi Note 17 přichází do Česka: Čtyři modely a lákavé zaváděcí ceny

Ve zkratce: Xiaomi oficiálně uvádí na český trh čtyři modely řady Redmi Note 17 s cenami od 4 999 Kč. Novinky lákají na vysokou kapacitu baterie až 9 210 mAh, AMOLED displeje a zvýšenou odolnost IP68. Předobjednávky probíhají do 16. září a zahrnují akční slevy i dárky v podobě fritézy či náramku.
Xiaomi má tendenci uvádět pod jedním označením několik verzí mobilů. Sem tam se dokonce stane, že se na českém trhu objeví pod jedním označením dva modely, jeden oficiálně a druhý přes přeprodej, ale oba mají lehce odlišné specifikace. Už jste si u nás mohli přečíst o novinkách série REDMI Note 17, ale až nyní přichází oficiálně na český trh, a to rovnou čtyři varianty.
Zdražení YouTube Premium, nová řada Redmi M a boj proti AI podvrhům: To nej z týdne #34 Série REDMI Note 17
V první řadě zde máme REDMI Note 17 v LTE konfiguraci, což je současně nejlevnější model z řady. I tak může nalákat na AMOLED displej, baterii o kapacitě 7700 mAh a zvýšenou odolnost, což garantuje certifikace IP65. Celkově se jedná o zajímavý model pro nenáročné, co si nepotrpí na 5G technologii.
REDMI Note 17 4G; Zdroj: Redmi
REDMI Note 17 5G je v podstatě stejné zařízení, ale pár změn se odehrálo. Například byl vyměněn procesor a samozřejmě se nabízí plnohodnotná podpora pro sítě páté generace. Odolnost, displej i baterie jsou stejné. Dá se říci, že podporu modernější mobilní sítě si připlatíte tisíc korun. Možná stojí za upozornění, že procesor Snapdragon 6s 4G Gen 2 není rychlejší než Snapdragon 4 Gen 4, byť typ řady by tomu nasvědčoval.
REDMI Note 17 5G; Zdroj: Redmi
Ti, co si potrpí na lepší výbavu, tak se nabízí REDMI Note 17 Pro s jasnějším displejem, větší kapacitou baterie (8340 mAh), lepším procesorem a také vyšší odolností vůči vodě. I fotografická výbava je obohacena o optickou stabilizaci obrazu. Po designové stránce se moc neliší od modelů výše, ale úhlopříčka klesla na 6,83 palců.
REDMI Note 17 Pro 5G; Zdroj: Redmi
Výrobce se chlubí, že poprvé přináší na český trh nejvyšší model z této řady, REDMI Note 17 Pro Max. Sice došlo na snížení kapacity baterie oproti verzi z jiných trhů, ale i tak se nabízí 9210 mAh, což je velmi pěkná hodnota. Současně má tento model nejvýkonnější procesor, paměti a také úložiště. Jen si tedy dejte pozor při výběru, jelikož varianty se 128GB úložištěm mají pomalejší úložiště.
REDMI Note 17 Pro Max 5G; Zdroj: Redmi
Ceny modelů série REDMI Note 17
Samotné předobjednávky odstartují právě dnes, 10. září. Potrvají do 16. září a přímý prodej začne 17. září. Do 18. října ale bude speciální zaváděcí akce, v rámci které se nabízí všechny novinky se slevou.
Model Paměťová varianta Doporučená cena Akční cena REDMI Note 17 Pro Max 5G 8 GB + 256 GB 12 499 Kč 10 699 Kč 8 GB + 512 GB 14 299 Kč 12 499 Kč REDMI Note 17 Pro 5G 6 GB + 256 GB 9 999 Kč 7 999 Kč 8 GB + 512 GB 11 999 Kč 9 999 Kč REDMI Note 17 5G 6 GB + 128 GB 7 699 Kč 6 099 Kč 6 GB + 256 GB 8 499 Kč 6 799 Kč REDMI Note 17 4 GB + 128 GB 5 699 Kč 4 999 Kč 6 GB + 256 GB 6 699 Kč 5 999 Kč
Současně se startuje ještě jedna akce. V rámci ní, pokud napíšete recenzi, dostanete dárek navíc. Veškeré podmínky jsou uvedeny na xiaomipromo.cz.
REDMI Note 17 Pro Max 5G a REDMI Note 17 Pro 5G horkovzdušná fritéza Xiaomi Air Fryer Essential 6L v hodnotě 1 499 Kč REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč. Specifikace REDMI Note 17 displej: 6,99 palců, AMOLED, rozlišení 2396 x 1080 pixelů obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 1800 nitů (špičkový), 1200 nitů HBM, 700 nitů (typ) Corning Gorilla Glass 7i procesor: Snapdragon 6s 4G Gen 2, 6nm výrobní proces RAM: 4/6/8 GB LPDDR4X (až 16 GB s rozšířením paměti / Memory extension) úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, možnost rozšíření úložiště až o 2 TB Operační systém: Xiaomi HyperOS, 6 let bezpečnostních aktualizací Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P čočka, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps) pomocný objektiv (Auxiliary lens) přední: 16 Mpx (f/2,45, 5P čočka) IP65 čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock) Konektivita: 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C rozměry a hmotnost: 169,70 x 79,14 x 8,45 mm, 224 gramů baterie a nabíjení: 7700 mAh (typ), 45W turbo nabíjení Specifikace REDMI Note 17 5G displej: 6,99 palců, AMOLED, rozlišení 2396 x 1080 pixelů obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 1800 nitů (špičkový), 1200 nitů HBM, 700 nitů (typ) Corning Gorilla Glass 7i procesor: Snapdragon 4 Gen 4, 4nm výrobní proces RAM: 6/8 GB LPDDR4X (až 16 GB s rozšířením paměti / Memory extension) úložiště: 128/256 GB UFS 2.2, možnost rozšíření úložiště až o 2 TB Operační systém: Xiaomi HyperOS, 6 let bezpečnostních aktualizací Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 5P čočka, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps) pomocný objektiv (Auxiliary lens) přední: 16 Mpx (f/2,45, 5P čočka) IP65 čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock) Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C rozměry a hmotnost: 169,70 x 79,14 x 8,45 mm, 225 gramů baterie a nabíjení: 7700 mAh (typ), 45W turbo nabíjení Specifikace REDMI Note 17 Pro 5G displej: 6,83 palců, AMOLED, rozlišení 2772 x 1280 pixelů obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 3500 nitů (špičkový), 2000 nitů HBM, 1060 nitů (typ) Corning Gorilla Glass Victus 2 procesor: Snapdragon 6s Gen 4 Mobile Platform, 4nm výrobní proces RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X úložiště: 256/512 GB UFS 3.1 / UFS 2.2 (128 GB) Operační systém: Xiaomi HyperOS 3 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,8, 5P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 1080p při 30 fps, 720p při 30 fps) 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112° FOV) přední: 16 Mpx (f/2,4, 5P čočka) IP66, IP68, certifikovaná odolnost proti vodě do 2 metrů po dobu 72 hodin, certifikovaná odolnost proti pádu z výšky 3 metrů SGS čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock) Dolby Atmos, Hi-Res Audio Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C rozměry a hmotnost: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm, 223 gramů baterie a nabíjení: 8340 mAh , 67W HyperCharge Specifikace REDMI Note 17 Pro Max 5G displej: 6,83 palců, AMOLED, rozlišení 2772 x 1280 pixelů obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 3500 nitů (špičkový), 2000 nitů HBM, 1060 nitů (typ) Corning Gorilla Glass Victus 2 procesor: Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform, 4nm výrobní proces RAM: 8/12 GB LPDDR5X úložiště: 256/512 GB UFS 4.0 / UFS 2.1 (128 GB) Operační systém: Xiaomi HyperOS 3 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, f/1,5, 6P čočka, AI ultra-clear imaging system, True-to-life portraits, záznam videa 4K při 30 fps, 1080p při 30/60 fps, 720p při 30 fps) 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 112° FOV) přední: 32 Mpx (f/2,2, 4P čočka) IP66, IP68, certifikovaná odolnost proti vodě do 2 metrů po dobu 72 hodin, certifikovaná odolnost proti pádu z výšky 3 metrů SGS čtečka otisků prstů v displeji, odemykání obličejem AI (AI face unlock) Konektivita: 5G, 4G LTE, 2,4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, NFC, USB-C rozměry a hmotnost: 163,44 x 78,27 x 8,65 mm (8,57 mm pro Cloud Blush), 229,5 gramů baterie a nabíjení: 9210 mAh , 100W HyperCharge Zdroj: Tisková zpráva