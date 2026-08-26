Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Apple odhalí novinky 9. září, hlavní pozornost patří modelu Ultra

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po nějaké době zde máme oznámení Applu kolem představení dalších novinek v oblasti mobilů a příslušenství. Jako obvykle toho moc neprozradil, ale spekulace kolují již...
Apple odhalí novinky 9. září, hlavní pozornost patří modelu Ultra

Apple odhalí novinky 9. září, hlavní pozornost patří modelu Ultra

Zdroj: Apple
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nothing odhaluje harmonogram aktualizací na Nothing OS 5.0 s Androidem 17
Nothing odhaluje harmonogram aktualizací na Nothing OS 5.0 s Androidem 17
RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude
RayNeo představuje trojici chytrých brýlí. Nejlehčí model nemá kameru a nabídne ChatGPT, Gemini i Claude

RayNeo před blížícím se veletrhem IFA představuje hned trojici nových chytrých brýlí. Nejzajímavější jsou...

TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI
TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI

Zatímco se 2nm čipy teprve začínají objevovat ve špičkových smartphonech, TSMC se už připravuje na další...

Telegram novinky: Od interaktivních tlačítek až po snadnější aktualizace
Telegram novinky: Od interaktivních tlačítek až po snadnější aktualizace

Od poslední aktualizace platformy Telegram uběhl více než měsíc, ale vývojáři nespí a zavádí vylepšení...

Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu
Gemini bude dostupnější, Google přidává přímou volbu do kontextového menu

Integrace Gemini do systému Android je na poměrně vysoké úrovni. Rovnou se nabízí přes dlouhé podržení...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.