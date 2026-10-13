Zvukové vlny místo operace: Nová léčba třesu rukou

Nekontrolovatelný třes rukou neboli esenciální třes komplikuje tisícům lidí i ty nejjednodušší úkony. Doteď byla hlavní volbou celoživotní medikace s vedlejšími účinky, případně operace s otevřením lebky. Moderní neurologie však zavádí přelomovou metodu zvanou fúzovaný ultrazvuk. Tato technologie spojuje sílu stovek ultrazvukových paprsků s magnetickou rezonancí. Umožňuje lékařům zasáhnout přesný bod v mozku bez nutnosti narušení lebky nebo celkové anestezie.
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