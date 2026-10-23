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Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní

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O víkendu to bude přesně rok od prvního zápasu, který v Horácké aréně odehrála Dukla Jihlava proti Zlínu. Vedení města hodnotí první rok s novou dominantou pozitivně, i když není vše dokonalé.
Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní

Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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