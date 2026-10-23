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Kvíz pro milovníky sladkostí z dob Československa: Pokud nezískáte ani 5/10 bodů, nejspíše jste moc mladí

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Tatranky, Pedro, Kofola nebo Vlnky: sladkosti ze socialistického Československa mají pro mnohé silný nádech nostalgie. Výběr v obchodech byl skromný, ale právě proto si lidé k těm několika dobrotám vytvořili tak silné pouto. Otestujte, kolik z nich si ještě pamatujete.
Fotografie antiperlí

Fotografie antiperlí

Zdroj: Foto: Shadster / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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