Kvíz pro milovníky sladkostí z dob Československa: Pokud nezískáte ani 5/10 bodů, nejspíše jste moc mladí

Tatranky, Pedro, Kofola nebo Vlnky: sladkosti ze socialistického Československa mají pro mnohé silný nádech nostalgie. Výběr v obchodech byl skromný, ale právě proto si lidé k těm několika dobrotám vytvořili tak silné pouto. Otestujte, kolik z nich si ještě pamatujete.
Kdyby člověk dnes vstoupil do samoobsluhy z osmdesátých let, u sladkostí by asi dlouho nevybíral. Nebylo moc z čeho. Nabídka bývala úzká a někdy také dost nahodilá, podle toho, co zrovna dorazilo. Děti to ale tak neřešily. Tyčinka v kapse, pytlík karamel nebo něco, co se v obchodě náhle „objevilo“, stačilo k tomu, aby byl den o něco lepší. Karamely mimochodem uměly nečekaně rychle ukázat, jak pevně drží plomba v zubu. Hodně záleželo na dodávkách, surovinách i konkrétní prodejně. Z obyčejných sladkostí se tak časem staly značky, které si lidé spojují s dětstvím víc, než by tehdy čekali.
Sladkosti, které patřily k dětství několika generací
K pevným jistotám patřily Tatranky, Vlnky nebo sušenky Party. Nosily se v aktovkách, balily na výlety, u babiček ležely někde v kredenci mezi čajem a kakaem. Tatranky, křehké oplatky s čokoládovou polevou, se postupně dostaly téměř do role symbolu. Podobně si lidé vybavují čokoládu Lidka. Jednoduchý obal, žádná velká paráda, ale také výrobek, u kterého bývala celkem slušná šance, že ho člověk v obchodě opravdu najde.
Jiný svět představovaly žvýkačky. Pedro, růžová socialistická žvýkačka s výraznou ovocnou vůní, mělo mezi dětmi na hřišti skoro vlastní kurz. Kdo uměl vyfouknout pořádnou bublinu, měl na chvíli respekt. A kdo přinesl žvýkačku Donald z Tuzexu, ten byl okamžitě zajímavý. Obaly se nevyhazovaly bez přemýšlení. Rovnaly se, někdo je pečlivě schovával, někteří je dokonce žehlili a ukládali do sbírek. Vedle Pedra se prodávaly také žvýkačkové cigarety, se kterými děti napodobovaly dospělé. Dneska už nad tím lidé jen zakroutí hlavou.
Šumivé prášky na jazyk, Hašlerky nebo Margot nestály moc, ale radost uměly udělat spolehlivě. Některé z těchto sladkostí se prodávají i dnes. Pamětníci však často říkají, že chutnají jinak. Jestli za tím stojí změněná receptura, nebo spíš paměť, která si staré věci trochu přibarví, se po tolika letech určuje těžko.
Tuzex, nedostatkové zboží a chuť západního světa
Se sladkostmi to v tehdejších obchodech nebylo všude stejné. Některé výrobky z pultu zmizely rychle, jiné se objevily jen občas, skoro náhodou. Zvláštní postavení měl Tuzex. Zahraniční čokolády, bonbony nebo žvýkačky v barevných obalech působily na děti jako věci z jiného světa. Dnes by podobné zboží nejspíš zapadlo mezi desítky dalších položek v regálu. Tehdy ale mělo úplně jinou váhu, i když se na něj člověk často jen díval zpovzdálí.
Do stejné paměťové přihrádky patří i nápoje. Kofola se prosadila jako domácí alternativa ke kolovým limonádám a příznivce má pořád. Méně často se dnes zmiňuje Vitacit, práškový nápoj určený k rozmíchání ve vodě. Objevoval se u svačin, na táborech i při výletech. Samozřejmě se našli tací, kteří ho jedli rovnou z pytlíku. Výrobce to tak nejspíš úplně nezamýšlel, ale dělo se to běžně.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Pro ženy, Kupi, PrimaFresh
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