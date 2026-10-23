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Minimální mzda od ledna vzroste o 2 500 Kč. Lidé bez zdanitelných příjmů si ale připlatí 338 Kč měsíčně

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Minimální mzda má od ledna 2027 vzrůst na 24 900 korun. Schválená změna ovlivní i odvody lidí bez příjmů, daně u penzistů a zaručené platy úředníků.
Minimální mzda má od ledna vzrůst na 24 900 korun.

Minimální mzda má od ledna vzrůst na 24 900 korun.

Zdroj: FOTO:Realeklas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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