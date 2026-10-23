Uzavírka tunelů dál komplikuje dopravu, zpoždění MHD v Brně ale klesá

Soubor opatření reagujících na dopravní situaci v jihozápadní části Brna pomohl snížit zpoždění vozidel dopravního podniku v dopravní špičce na deset až 15 minut.
To je výrazně lepší než v prvních dnech uzavírky Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky, řekla ČTK mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Předtím byla zpoždění až hodinová. Lidé si podle podniku nyní zvykají i na dočasnou posilovou tramvajovou linku P6.
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Uzavírka začala minulý týden v pondělí a potrvá do 20. listopadu, v tunelech je potřeba modernizovat technologie. Právě kvůli zastaralosti nebylo možné vést dopravu alespoň jedním tubusem. Minulé pondělí proto doprava v okolí Anthroposu prakticky zkolabovala a zpoždění dosahovalo výjimečně až jedné hodiny.
Policisté proto začali řídit křižovatky sami místo semaforů. Od pondělí přibyl z Kohoutovic směrem z kopce vyhrazený pruh pro autobusy a v ulici Petra Křivky vznikl řadicí pruh od zastávky Koniklecová po zastávku Čtvrtě, který pomáhá vozům z Kamenného vrchu dojet bezkolizně k terminálu Nemocnice Bohunice. „Tato opatření měla pomoci nejvíce postiženým trolejbusovým a autobusovým linkám 25, 26, 37, 52, E56 a 68,“ uvedla Tomaštíková.
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Dopravní podnik zároveň zavedl dočasnou posilovou linku P6, která pendluje mezi Mendlovým náměstím a Nemocnicí Bohunice. „Zájem o ni se postupně zvyšuje, lidé se učí s ní jezdit,“ řekla Tomaštíková. V provozu je teprve od středy.
I nadále platí, že největší kolony se táhnou v Rybnické ulici, kolona aut postává i v ulici Antonína Procházky směrem do Pisárek. Pomalu se projíždí také od Hlinek přes pisáreckou křižovatku a křižovatku u Anthroposu, nárazově je kolona i ve Veslařské ulici směrem k Anthroposu.
Město vědělo dlouho dopředu, že se tato uzavírka chystá a s ohledem na dopravní intenzity v tunelech bylo zřejmé, že situace bude velmi komplikovaná. Nicméně nepřipravilo žádnou cílenou informační kampaň, která by informaci o uzavírce dostala k velké části řidičů. Zároveň nebyla připravena dopravní opatření, která by situaci zmírnila. Všechna se dělala až postupně.