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Slovan o víkendu nehraje. V týmu Baníku řádí nemoc

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Liberečtí fotbalisté mají o víkendu neplánované volno. Jejich zápas se odkládá z důvodu infekčního onemocnění v týmu Baníku Ostrava. Kdy se bude hrát, to jisté není, o náhradním termínu ještě nebylo rozhodnuto.
Slovan o víkendu nehraje. V týmu Baníku řádí nemoc

Slovan o víkendu nehraje. V týmu Baníku řádí nemoc

Zdroj: Slovan Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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