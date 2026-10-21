Ochrana zdraví v sauně: Jak správně prohřát tělo na podzim

Saunová centra se plní lidmi, kteří chtějí prohřát tělo a na chvíli zapomenout na sychravé počasí. Pravidelné saunování podporuje krevní oběh, uvolňuje ztuhlé svaly a připravuje imunitní systém na sezonu viróz. Jenže mnoho návštěvníků do sauny vstupuje bez dodržování základních pravidel. A pak se diví, proč jsou po návštěvě unavení, bolí je hlava nebo se cítí hůř než předtím.
Nesprávná délka pobytu v horku může organismus zbytečně vyčerpat. Prudký šok při ochlazování je dalším častým problémem. Abyste ze saunování vytěžili maximum, poslouchejte vlastní tělo. Nikam nespěchejte. Před vstupem do prohřívárny se důkladně osprchujte a osušte. Suchá pokožka se potí rychleji. V sauně dýchejte zvolna nosem. Tělo udržujte v horizontální poloze, aby na všechny jeho části působila stejná teplota. Správně nastavený cyklus prohřátí, odpočinku a regenerace teprve přinese očekávané posílení obranyschopnosti.
Zásady bezpečného ochlazování bez rizika pro srdce
Největší chyby vznikají při přechodu z horka do studené vody. Někteří lidé skáčou do ledového bazénku okamžitě. Bez opláchnutí. Bez pauzy. Tělo tak zažije prudký teplotní šok a krevní tlak může skokově stoupnout. Zvláště opatrní by měli být lidé s kardiovaskulárními potížemi a starší osoby. Správný postup je jednoduchý.
Nejprve chvíli zůstaňte na chladnějším vzduchu. Poté se opláchněte sprchou od nohou směrem k srdci. Teprve poté je organismus připraven na krátký vstup do ledové vody. Nemá trvat dlouho. Stačí několik sekund, případně desítek sekund. Vždy záleží na tom, jak tělo reaguje.
Foto: Magnific Důležitost odpočinku a doplňování tekutin
Stejně důležitá jako horká komora je relaxace na lehátku. Po každém kole potřebuje tělo alespoň patnáct minut klidu. Srdeční tep se musí vrátit do normálu. Během této doby se z tkání intenzivně odplavují nahromaděné látky. Doplňujte i průběžně tekutiny.
Hodí se čerstvá voda nebo vlažný bylinkový čaj. Dehydratace organismus zbytečně zatěžuje a zvyšuje únavu. Saunování navíc není závod. Lépe poslouží méně kol s dostatkem času na ochlazení i regeneraci. Pokud se objevuje závrať, bušení srdce, nevolnost nebo silná únava, saunu opusťte. Tělo dává jasně najevo, že jeho limit byl překročen.
Zdroje: https://www.spa.cz/magazin/clanek/jak-posilit-imunitu-ve-wellness-pomuze-sauna-i-kvalitni-odpocinek/ , https://www.saunaproject.shop/blog/saunou-proti-podzimni-unave-jak-posilit-imunitu-a-mysl-pred-zimou/ , https://www.relax-master.cz/o-saunovani/co-delat-pred-saunou-behem-ni-a-po-ni/ , https://www.saunatop.cz/magazin/saunovani-na-podzim-klic-k-silne-imunite-a-pohode-detail-1261 , https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-zivotni-styl-sauna-zacatecnici-rady-263462 , https://saunatao.com/cs/sauna-and-spa-news/jak-spravne-relaxovat-v-saune-3-faze-zdraveho-saunovani/ , https://www.proprarodice.cz/c/sauna-cesta-k-uvolneni-tela-i-mysli-2697 , https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-a-zivotni-styl-do-sauny-uprostred-leta-skvely-napad-budete-lepe-snaset-vedro-a-posilite-srdce-plice-i-cevy-104551 Foto: Magnific
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Ochrana zdraví v sauně: Jak správně prohřát tělo na podzim
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