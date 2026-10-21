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Ochrana zdraví v sauně: Jak správně prohřát tělo na podzim

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Saunová centra se plní lidmi, kteří chtějí prohřát tělo a na chvíli zapomenout na sychravé počasí. Pravidelné saunování podporuje krevní oběh, uvolňuje ztuhlé svaly a připravuje imunitní systém na sezonu viróz. Jenže mnoho návštěvníků do sauny vstupuje bez dodržování základních pravidel. A pak se diví, proč jsou po návštěvě unavení, bolí je hlava nebo se cítí hůř než předtím.
žena sedí v sauně a plynule dýchá

žena sedí v sauně a plynule dýchá

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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