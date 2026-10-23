Iskander ani Kalibr se Patriotu neschovají. Nový radar GhostEye má dvojnásobný výkon a vidí i nízko letící cíle

Systém MIM-104 Patriot je konstrukce s mnoha lety ve službě a mezi špičkou ho drží hlavně to, že se průběžně modernizuje. Nejnovějším krokem je radar s oficiálním označením LTAMDS, kterému se přezdívá GhostEye. Nahrazuje radar AN/MPQ-53/65, na který se Patriot spoléhal dlouhá léta a který s nástupem nových typů hrozeb přestal stačit.
Dvojnásobný výkon se vešel do radaru velkého jako ten starý
Podle serveru ArmyRecognition začalo RTX vyvíjet GhostEye od nuly a postavilo ho na technologii AESA. Výrobce na svém webu uvádí, že nový radar má přibližně stejné rozměry jako stávající systémy a nabízí dvojnásobný výkon. Pro obsluhu to znamená snazší zaměření cíle, a to na větší vzdálenost.
Údaj o dvojnásobném výkonu pochází od samotného výrobce, který neupřesňuje, jakou veličinu porovnává. Číslo je proto potřeba brát jako firemní deklaraci, dokud ho nepotvrdí provoz u armád.
Pro současné uživatele má větší praktický význam stejná velikost. RTX radar navrhlo tak, aby ho státy, které už Patriot provozují, mohly snadno začlenit do své protivzdušné obrany a dál používat prvky, které mají. Kupují tedy jeden nový díl, celá baterie zůstává.
GhostEye hlídá všechny směry včetně letu těsně nad zemí
Radar má odhalovat hrozby, které přilétají z jakéhokoli směru, vysokou rychlostí nebo ve velmi malých výškách. Výrobce tím míří na střely, které se k cíli blíží nízko nad terénem nebo z nečekané strany.
V kombinaci se střelami PAC-3 má GhostEye umožnit obranu proti široké škále ruských zbraní. ArmyRecognition výslovně jmenuje střely balistické, řízené i hypersonické, tedy tři kategorie, které se liší rychlostí i profilem letu.
Na 120 kilometrů dosáhne střela PAC-3MSE proti Kalibru
Cíl zachycený radarem může obsluha Patriotu zničit několika typy střel. Nejmodernější jsou PAC-3 a PAC-3MSE, které cíl ničí přímým nárazem. Této metodě se říká hit-to-kill.
Starší PAC-3 dosáhne na 80 km proti vzdušným cílům a na 40 km proti balistickým. Proti balistickým raketám má tedy jen poloviční dosah. Stejný poměr platí i u novější PAC-3MSE, která zasáhne vzdušný cíl, například řízenou střelu Kalibr, až na 120 km. Balistickou raketu typu 9K720 Iskander zasáhne na 60 km.
Novější verze tak oběma směry prodlužuje dosah o polovinu oproti PAC-3. Proti Iskanderu ale i nejlepší střela dosáhne jen na polovinu vzdálenosti, na kterou zasáhne Kalibr.
Dva druhy útoků, na které Patriot ani s GhostEye nestačí
Nový radar schopnosti Patriotu zlepší, sám o sobě ale před všemi druhy útoků neochrání. Proti malým dronům je systém nejspíš neúčinný. Větší drony sestřelit dokáže, každý takový zásah ale vyjde velmi draho.
Druhou mezerou je ruská raketa středního doletu Orešnik, kterou Moskva v poslední době opakovaně zmiňuje ve svých výhrůžkách. Patriot ji nezvládne, protože je určen jen proti balistickým raketám s kratším doletem.