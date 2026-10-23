Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve Wolkerově

Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve WolkerověPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve WolkerověZdroj: mapy.cz, Pavel Očko
Článek byl publikován 23.10.2026 09:37
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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