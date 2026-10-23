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Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve Wolkerově

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Několik řidičů v noci na dnešek doplatilo na nerespektování uzavírky na opravovaném železničním přejezdu ve Wolkerově ulici v Olomouci. Na místě museli dokonce zasahovat hasiči, protože jeden z řidičů prorazil na svém automobilu nejen gumy, ale i vanu. Na silnici vytekly kapaliny.
Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve Wolkerově

Proražená vana. Řidiči jezdí do uzavírky na opravovaném přejezdu ve Wolkerově

Zdroj: mapy.cz, Pavel Očko
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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