Na krtky platí zbytky z lednice. Zahrádkář z Litoměřic se jich zkaženým mlékem zbavuje obvykle do měsíce

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Na krtky platí zbytky z lednice. Zahrádkář z Litoměřic se jich zkaženým mlékem zbavuje obvykle do měsícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na krtky se nemusí chodit s chemií. Zahrádkáři je vyhánějí pachem, který zvířatům vadí, ať pochází ze zkažených potravin, nebo z rostlin vysazených na správném místě. Na krtka, který neustoupí, zbývá past, a ta vyžaduje víc pozornosti, než by se zdálo.
Na krtky platí zbytky z lednice. Zahrádkář z Litoměřic se jich zkaženým mlékem zbavuje obvykle do měsíceZdroj: Foto: Christoph Moning - licence CC BY 4.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 23.10.2026 09:20
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Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.Všechny články tohoto autora →
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