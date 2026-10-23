Konec skrývání pro americké stíhačky stealth? Čínský letoun včasného varování KJ-3000 je prý spatří na 360 kilometrů

Americké letectvo dlouhodobě počítá s tím, že má víc letadel a lepší letadla než kdokoli jiný, a to včetně Číny. Peking kromě vlastních vyspělých strojů napřel síly i do toho, aby uměl najít ty americké, včetně stíhaček stealth. Hlavní roli v tom má hrát KJ-3000, letoun včasného varování a řízení (v angličtině AEW&C), který poprvé vzlétl v listopadu 2024.
Proč Číňané sáhli po transportním letounu Y-20 Kunpeng
Základem KJ-3000 je transportní letoun Xi'an Y-20 Kunpeng. Podle údajného snímku, který 27. prosince 2024 zveřejnil účet Defence Matrix na sociální síti, jde konkrétně o verzi Y-20B. Výchozí stroj měří 47 metrů a pohánějí ho čtyři motory WS-20. Maximální rychlost Mach 0,75 odpovídá zhruba třem čtvrtinám rychlosti zvuku.
Pro letoun včasného varování a řízení rozhodují jiné vlastnosti než rychlost. Y-20 má velký dolet, který jde dál prodloužit tankováním za letu, takže stroj vydrží ve vzduchu déle. V trupu je navíc dost místa pro obsluhu přístrojů i pro velitelské stanoviště, odkud se řídí celá operace. Sáhnout po hotovém velkém transportním draku je proto rozumná volba. Čína nemusela stavět nový letoun od nuly a dostala platformu, která pojme posádku i techniku.
Talířová anténa srostlá s trupem má ubrat odpor vzduchu
Oficiálních informací o KJ-3000 je velmi málo. Americký web The War Zone uvádí, že letoun je oproti transportní verzi výrazně přestavěný. Největší změnou je radar v podobě typického talíře nad trupem, který je ovšem přímo součástí jeho konstrukce.
Podle podkladů takové řešení klade menší odpor vzduchu, letoun díky tomu letí klidněji a má slušný dolet. Zdroje předpokládají, že kromě hlavního radaru ponese i další senzory. Žádný z nich ale nepopisují.
Tisíc kilometrů dosahu stojí na údaji neznámého původu
Klíčový parametr, tedy jak daleko KJ-3000 dohlédne, se mezi zdroji výrazně liší. Portál EurAsian Times mu přisuzuje pokrytí do všech stran a dosah nejvýš 500 kilometrů.
Web Army Recognition jde mnohem dál. Podle něj letoun zachytí cíle na 1 000 kilometrů, tedy dvakrát dál, než připouští horní hranice z EurAsian Times. Stíhačky stealth má podle stejného zdroje vidět do vzdálenosti 360 kilometrů. Odkud Army Recognition tato čísla má, neuvádí. Pokud by platila, americké stroje stavěné pro nenápadnost by přišly o velkou část své ochrany. Za doloženou schopnost je ale brát nelze, dokud je opakuje jediný web bez uvedeného zdroje.
Se stíhačkami J-20 a možná i s vlastními střelami na 400 km
Od nového letounu se čeká, že bude navádět čínské stíhačky Chengdu J-20 Mighty Dragon a další bojové stroje. Spojí se tak dva prvky, které Čína rozvíjí souběžně: vlastní moderní letadla a schopnost najít protivníka dřív, než najde on je.
Podklady zmiňují i možnost, že KJ-3000 dostane do výzbroje radarem naváděné střely PL-17 s dosahem kolem 400 kilometrů, které by mu umožnily bránit se. Zdroj to ale formuluje jen jako něco, co „není vyloučeno“. Letoun, který se poprvé vznesl v listopadu 2024, čeká ještě řada zkoušek a datum zahájení výroby zatím nikdo nezveřejnil.