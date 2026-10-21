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Hodina spánku navíc? V průměru jen 33 minut. Jak zvládnout podzimní změnu času bez únavy?

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Dennívýzva
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V neděli 25. října si posuneme hodiny o jednu hodinu zpět. Dobrá zpráva pro všechny, kteří si rádi přispí? Ne tak docela. Britští vědci zjistili, že hodina navíc se automaticky nepromění v hodinu spánku. A překvapivé jsou i výsledky výzkumů zdravotních dopadů změny času. Co tedy můžeme udělat, abychom si udrželi energii i v následujících podzimních dnech?
Změna času

Změna času

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 20:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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