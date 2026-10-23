30 gramů proteinu ke snídani: chytré pravidlo, nebo další číslo, které internet proměnil v zákon?

Proteinová snídaně má v posledních letech skvělý marketing. Číslo 30 gramů je dost konkrétní, aby se dobře pamatovalo, a dost vysoké, aby vedle něj obyčejný rohlík vypadal provinile. Jenže lidské tělo nefunguje jako aplikace, která po dosažení třicítky rozsvítí zelenou fajfku. Potřeba bílkovin se liší podle tělesné hmotnosti, věku, pohybové aktivity, energetického příjmu, cíle i zdravotního stavu. Přesto má myšlenka „přidej protein už ráno“ rozumné jádro.
Problém snídaně je často úplně jiný než číslo 30
Výzkum popisuje poměrně běžný vzorec: mnoho lidí sní nejméně bílkovin ráno a nejvíc večer. Scoping review publikovaný v Nutrition Reviews v roce 2025 našel několik studií, v nichž vyšší příjem bílkovin při snídani nebo větší podíl proteinu v první části dne souvisel s lepšími ukazateli svalové hmoty.
Autoři ale současně upozornili, že důkazy pro svalovou sílu jsou nejasné a potřebujeme kvalitnější randomizované studie. Jinými slovy: zajímavý směr ano, univerzální recept ne.
Odkud se tedy bere právě 30 gramů
Ve sportovní výživě se často pracuje s dávkou zhruba 20–40 gramů kvalitního proteinu na jedno jídlo nebo přibližně 0,25–0,55 gramu na kilogram tělesné hmotnosti podle situace. To už samo ukazuje, proč jedno absolutní číslo nemůže sedět každému. Pro drobnou ženu se sedavým režimem může být třicítka velká část denního příjmu; pro vysokou silově trénující sportovkyni naopak nemusí být nic mimořádného.
Důležitější je celkový den a rozložení
EFSA stanovuje pro zdravé dospělé populační referenční příjem 0,83 g bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti za den. To je hodnota pro pokrytí potřeb běžné populace, ne sportovní optimum ani osobní dietní plán.
Lidé, kteří pravidelně silově trénují, jsou ve vyšším věku nebo mají specifické cíle, mohou pracovat s vyšším příjmem. Smysluplná otázka proto není jen „dala jsem 30 g ráno?“, ale také „mám bílkoviny ve více jídlech během dne a odpovídá jejich celkové množství tomu, co dělám?“
Jak vypadá proteinovější snídaně bez laboratorní váhy
Nemusíš ráno zakládat makroekonomický úřad. Vejce doplň skyr nebo cottage, do jogurtu dej ořechy a semínka, k pečivu přidej tvarohovou pomazánku, tofu nebo kvalitní šunku, ovesnou kaši uvař s mlékem a přidej jogurt. Pokud používáš proteinový prášek, je to praktická potravina, ne povinná vstupenka. Důležitější je, aby snídaně seděla tvému hladu, trávení a celému dni.
Takže 30 gramů ano, nebo ne?
Jako orientační cíl může třicítka pro řadu aktivních lidí dávat smysl. Jako internetový zákon pro každou ženu ne. Pokud tvoje dosavadní snídaně obsahuje čtyři gramy bílkovin, posun na patnáct nebo dvacet může být praktičtější změna než okamžitý skok na třicet. A jestli snídani vůbec nejíš, nemusíš ji začít jen proto, aby sis odškrtla makro. Protein má fungovat pro tvůj život, ne tvůj život pro protein.
Text je určen pro obecnou orientaci a nenahrazuje individuální výživové ani lékařské doporučení. Potřeba bílkovin se mění podle věku, tělesné hmotnosti, fyzické aktivity, těhotenství, onemocnění a dalších faktorů. Při onemocnění ledvin nebo jiném zdravotním omezení řeš vyšší příjem bílkovin s lékařem či nutričním terapeutem.
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Zdroje: Nutrition Reviews – Effect of breakfast protein intake on muscle mass and strength in adults, DOI 10.1093/nutrit/nuad167 [1], EFSA – Population reference intakes for protein [2], Journal of the International Society of Sports Nutrition – Exercise & Sports Nutrition Review Update [3].