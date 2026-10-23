Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

30 gramů proteinu ke snídani: chytré pravidlo, nebo další číslo, které internet proměnil v zákon?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tři vejce nestačí, jogurt musí být řecký a bez proteinového prášku prý snídaně nemá smysl. Internet si z 30 gramů bílkovin po ránu udělal skoro vstupenku do zdravého života. Výzkum ale říká něco zajímavějšího: ráno na proteinu záleží, jen neexistuje jedno magické číslo pro všechny.
30 gramů proteinu ke snídani: chytré pravidlo, nebo další číslo, které internet proměnil v zákon?

30 gramů proteinu ke snídani: chytré pravidlo, nebo další číslo, které internet proměnil v zákon?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:45

Reklama
Další články z Poudree.cz
Těchto 5 znamení chceš mít v posteli. Ostatní ať se snaží
Těchto 5 znamení chceš mít v posteli. Ostatní ať se snaží
Reformer Pilates je všude. Co ten podivný stroj opravdu dělá s tělem a komu bude sedět
Reformer Pilates je všude. Co ten podivný stroj opravdu dělá s tělem a komu bude sedět

Vypadá jako kříženec postele, saní a stroje z fyzioterapie. Reformer se ale z butikových studií dostal do...

Hladce–obrace #1: Proč se zase učíme plést a co potřebuješ na úplně první řadu
Hladce–obrace #1: Proč se zase učíme plést a co potřebuješ na úplně první řadu

Dvě jehlice, klubko a překvapivě silný pocit vítězství ve chvíli, kdy se z první křivé řady začne rodit...

Skořice, kakao a káva: podzimní vůně 2026 voní jako něco, co bys nejradši vypila
Skořice, kakao a káva: podzimní vůně 2026 voní jako něco, co bys nejradši vypila

Gourmand vůně už dávno nejsou jen vanilkový cukr v atomizéru. Podzim 2026 je posouvá do temnější,...

PROČ MÁME POCIT, ŽE NA NÁS NĚKDO KŘIČÍ? Jedna tečka nebo CAPS LOCK změní zprávu víc, než si myslíš
PROČ MÁME POCIT, ŽE NA NÁS NĚKDO KŘIČÍ? Jedna tečka nebo CAPS LOCK změní zprávu víc, než si myslíš

„Dobře“ a „Dobře.“ nejsou na displeji úplně stejná věta. Stejně jako „JASNĚ“ zní jinak než „jasně“....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Hubnutí
Zobrazit více
Ženské centrumZdravíHubnutí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.