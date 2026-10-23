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Další vývoj cen paliv: nafta v příštích dnech může dál zdražovat, benzin zlevní

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Jaký bude další vývoj cen paliv do konce října? Nafta může opět zdražovat, naopak u benzinu se čeká mírné zlevnění. Jaké jsou aktuální ceny paliv?…
Další vývoj cen paliv - nafta v příštích dnech může dál zdražovat, benzin zlevní

Další vývoj cen paliv - nafta v příštích dnech může dál zdražovat, benzin zlevní

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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