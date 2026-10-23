Další vývoj cen paliv: nafta v příštích dnech může dál zdražovat, benzin zlevní

Jaký bude další vývoj cen paliv do konce října? Nafta může opět zdražovat, naopak u benzinu se čeká mírné zlevnění.
Jaké jsou aktuální ceny paliv?
Cenu pohonných hmot nervózně sledují všichni, kteří pravidelně dojíždějí. Aktuální průměrné ceny pohonných hmot se v České republice pohybují kolem 44,85 koruny za litr Naturalu 95 a u nafty je to 47,63 koruny.
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Nafta může podle analytiků mírně zdražit
Podle dostupných informací se může situace na čerpacích stanicích vyvíjet následovně. Zatímco u nafty se očekává zdražení ke 48 korunám za litr, cena benzinu by mohla mírně klesnout. Rozdíly v cenách podle komentářů analytiků pro ČTK způsobují změny na trhu s ropou a omezené zásoby nafty.
Podle dat společnosti CCS se cena nafty na českých čerpačkách zvýšila o 19 haléřů. Nejprodávanější benzin stál například ve středu v průměru 44,85 Kč/l, což je o 98 haléřů méně než před týdnem.
Průměrné ceny pohonných hmot jsou tak nižší než státem stanovená minima. Podle aktuálních informací ministerstva financí mohou aktuálně čerpací stanice prodávat naftu za 48,70 Kč/l a benzin za 44,94 Kč/l.
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Jaké budou ceny pohonných hmot v příštím týdnu?
Podle analytiků by mohl rozdílný vývoj cen u nafty a benzinu pokračovat i v následujícím týdnu. Nafta by měla stagnovat na hranici kolem 47,50 až 48 Kč/l a u benzinu by ceny mohly mírně klesnout. Poklesu ceny nafty brání nedostatek nafty a drahá ropa, říká analytik XTB Jiří Tyleček. Ten také připomíná, že koncem října má opět skončit regulace i snížení spotřební daně. Pokud nedojde k prodloužení daňové úlevy, hrozí u nafty zdražení až o 2,35 Kč/l.
Cena nafty na velkoobchodním trhu vzrostla nad 1 450 USD za tunu, což odpovídá nejvyšším úrovním za tento rok. Průměrná cena nafty se může dostat výrazně nad 48 Kč/l. U zastropovaných částek bude cena atakovat 49 Kč/l. Není vyloučeno, že cena může dosáhnout historická maxima z roku 2022, kdy se cena nafty v průměru přibližovala k hranici 49,50 Kč/l.
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Jaká je cena pohonných hmot v okolních zemích?
Podle dat Evropské komise je cena nafty v ČR osmá nejlevnější v EU. Nejnižší ceny nafty tankují řidiči v Bulharsku, Polsku a na Maltě. Benzin lze aktuálně nejlevněji natankovat v Polsku, Švédsku a na Maltě, nejvíce pak v Nizozemsku nebo Dánsku.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: ceskenoviny.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz