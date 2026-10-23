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Chantal Poullain oslavila sedmdesátku a přiznala trápení: Na milovanou vnučku jí nezbývá čas!

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Herečka Chantal Poullain (70) letos oslavila sedmdesáté narozeniny, ale rozhodně se nechystá zpomalit. Slavnostně pokřtila nový charitativní kalendář plný známých osobností, jehož výtěžek pomůže prostřednictvím Nadace Archa Chantal nemocným dětem. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila nejen o své neutuchající energii a pomoci druhým, ale také o rodinném životě. Přiznala totiž, že kvůli pracovnímu vytížení nemá na svou milovanou vnučku tolik času, kolik by si přála.
Chantal Poullain a její nadace Archa Chantal.

Chantal Poullain a její nadace Archa Chantal.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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