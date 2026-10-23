Chantal Poullain oslavila sedmdesátku a přiznala trápení: Na milovanou vnučku jí nezbývá čas!

Chantal Poullain a Vladimír Polívka - společně na charitativní akci pro svoji nadaci. Chantal Poullain oslavila 70. narozeniny. Chantal Poullain se svým synem Vladimírem Polívkou ve společnosti. Chantal Poullain si zapózovala v charitativním kalendáři, který pomáhá potřebným. Vladimír Polívka popořil charitativní akci své matky. Monika Absolonová nafotila snímek pro charitativní kalendář Chantal Poullain. Chantal Poullain Chantal Poullain a její nadace Archa Chantal. Chantal Poullain na akci se svým synem Vladimírem. Boleslav Polívka a Chantal Poullain
Herečka Chantal Poullain (70) letos oslavila sedmdesáté narozeniny, ale rozhodně se nechystá zpomalit. Slavnostně pokřtila nový charitativní kalendář plný známých osobností, jehož výtěžek pomůže prostřednictvím Nadace Archa Chantal nemocným dětem. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila nejen o své neutuchající energii a pomoci druhým, ale také o rodinném životě. Přiznala totiž, že kvůli pracovnímu vytížení nemá na svou milovanou vnučku tolik času, kolik by si přála. Hvězdy kývly bez přemlouvání
Nový charitativní kalendář opět spojuje známé tváře českého showbyznysu. Mezi osobnostmi, které se do projektu zapojily, nechybí Marta Kubišová, Monika Absolonová ani Ondřej Brzobohatý. Přestože by se mohlo zdát, že získat tolik hvězd není jednoduché, Chantal přiznala pravý opak. „Já nechci tlačit lidi. To musí mít chuť, čas. A opravdu každá osobnost mi říkala: Samozřejmě,“ prozradila herečka, která je za dlouholetou podporu známých tváří nesmírně vděčná. Nevzdává se! Nemocným dětem chce vracet radost
Za úsměvem a neutuchající energií Chantal Poullain stojí především odhodlání pomáhat. Sama přiznává, že cesta k získávání finančních prostředků není vždy jednoduchá. „Já jsem bojovník. Já se nenechám,“ prohlásila rozhodně. Velkou radost jí nyní dělá také nový projekt na onkologickém oddělení, kde vzniklo prostředí inspirované cestováním. Děti se tak mohou alespoň na chvíli přenést do jiného světa. „Já jsem to chtěla, aby ty děti nekoukaly na tu přítomnost, ale na tu budoucnost,“ vysvětlila. Největší odměnou pro ni byla reakce malé pacientky, která před fotografií Eiffelovy věže prohlásila: „Ne, ne, ne, já nejsem v nemocnici, já jsem v Paříži.“ Babičkovství si užívá, ale času je málo
Přestože Chantal letos oslavila sedmdesáté narozeniny, rozhodně nezpomaluje. Vedle charitativních aktivit jí dělá obrovskou radost také vnučka Rosalie Charlotte. Herečka však otevřeně přiznala, že skloubit pracovní povinnosti s rodinným životem není vůbec jednoduché. „No, to je ten problém, že se snažím. Teď se snažíme maximálně,“ svěřila se. „I když se snažím, tak jsem pořád někde a pořád na cestách. Ale teď už to bude dobré,“ dodala s nadějí, že si na svou malou princeznu konečně udělá více času. Dojemné vyznání! Vnučka jí dala nový smysl života
Právě malá Rosalie Charlotte se navíc objevila také na fotografiích společně s Vladimírem. Pro Chantal má tento snímek mimořádný význam. Nejde totiž pouze o krásnou rodinnou vzpomínku, ale především o symbol nové generace a pokračování života. „Jsem strašně ráda. Nejen proto, že to je Vladimír a Rosalie Charlotte, ale je to něco, co přichází na svět a co tě motivuje. Motivuje tvůj život,“ rozpovídala se dojatě. A na závěr přidala slova, která jasně ukazují, jak moc pro ni rodina znamená. „To děťátko ti dává smysl života,“ uzavřela Chantal Poullain. Zdroj: Aplausin.cz