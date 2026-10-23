Praha našla svůj vánoční strom na Staromák, je to šedesátiletý smrk

Praha našla svůj vánoční strom na Staromák, je to šedesátiletý smrkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha našla svůj vánoční strom na Staromák, je to šedesátiletý smrkZdroj: Taiko
Článek byl publikován 23.10.2026 10:18
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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