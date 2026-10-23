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Kinobox Daily: Florence Pugh v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Připomeňte si drama Dobrý člověk

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Zach Braff se v dramatu Dobrý člověk (A Good Person) pouští do témat viny, závislosti a odpuštění. Florence Pugh a Morgan Freeman zde ukazují, jak těžké je smířit se s minulostí, znovu najít důvod postavit se na vlastní nohy a jít dál. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Florence Pugh v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Připomeňte si drama Dobrý člověk

Kinobox Daily: Florence Pugh v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Připomeňte si drama Dobrý člověk

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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