Ruský Suchoj Su-57 je rychlejší, F-35A ho ale uvidí první. Polsko kupuje nejméně 32 amerických letounů

Nákup letounů páté generace od amerického výrobce Lockheed Martin je jedním z mnoha kroků, kterými Polsko modernizuje svou armádu. K typu F-35A Lightning II se Varšava přihlásila dřív než Česko. Počet, ke kterému se zavázala, navíc nemusí být konečný, protože další nákupy nejsou vyloučené.
Na americké základně zůstanou polské letouny až do roku 2027
První stroje z polské objednávky, která zahrnuje nejméně 32 letounů, stojí na základně Národní gardy Ebbing ve Fort Smith v Arkansasu. Podle serveru MilIn tam zůstanou až do roku 2027. Zavedení F-35A do výzbroje vyžaduje pečlivé plánování a přípravu, a proto první letouny z výroby nezamířily do Polska.
Během pobytu v Americe se má na nových strojích vycvičit 24 polských pilotů a téměř stovka lidí z pozemního personálu. Na jednoho pilota tak připadají zhruba čtyři členové obsluhy, což ukazuje, jak velkou část práce kolem moderního letounu tvoří péče na zemi. Piloti se v Arkansasu učí letouny ovládat a pozemní personál se o ně učí starat.
Kde podle odhadů ztrácí ruský Su-57 na americký letoun
Za nejpravděpodobnějšího soupeře považuje Polsko Rusko, a to má vlastní letoun páté generace, Suchoj Su-57, v kódu NATO Felon. Jde o větší konstrukci, která je rychlejší a obratnější než F-35A.
Podle řady hodnocení ale Su-57 zaostává ve třech klíčových oblastech: v senzorech, v přenosu dat a ve stealth. Z toho vychází předpoklad, že F-35A spatří Su-57 dřív než ruský pilot jeho, a může tak zaútočit, aniž by soupeř věděl, kde se americký letoun nachází.
Hodnocení slabin Su-57 se odvolává jen na blíže neurčené „mnohé“ a neuvádí autora ani konkrétní měření, takže výhoda F-35A zůstává odhadem.
Jeden motor, jeden pilot a úkoly daleko za hranicí vzdušného boje
F-35A měří 15,7 metru a mezi letouny páté generace patří k menším. Pohání ho jediný motor, zatímco ostatní stroje této generace včetně Su-57 mají motory dva. Nejvyšší rychlost F-35A uvádí server Military.com na Mach 1,6, a právě v rychlosti má ruský konkurent navrch. Posádku tvoří jeden pilot.
Konstruktéři F-35A navrhli jako víceúčelový letoun. Zvládne souboj s jinými letadly, útoky na pozemní cíle i průzkum. Při průzkumných misích může díky digitálním technologiím zjištěné údaje okamžitě sdílet, tedy dělat přesně to, v čem se Su-57 podle zmíněných hodnocení drží pozadu.
Arzenál F-35A začíná kanonem a v upravené verzi končí jadernou pumou
Letoun nese převážně americké zbraně, umí ale i evropské a na další může být upraven. Základ tvoří kanon ráže 25 milimetrů. Proti letadlům používá střely AIM-9X Sidewinder a AIM-120 AMRAAM a brzy k nim přibude evropská MBDA Meteor.
Na pozemní cíle může F-35A nést pumy JDAM nebo Paveway. Ze střel unese protiradarové AGM-88G AARGM-ER, řízené AGM-158 JASSM a protilodní AGM-158C LRASM, takže v jedné konstrukci spojuje útok na protivzdušnou obranu, pozemní cíle i lodě.
Upravené stroje mohou použít také jadernou pumu B61.