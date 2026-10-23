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Kokršpaněl: sametové uši, lovecký motor a výraz, který z vás vytáhne poslední piškot i se svědomím

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Kokršpaněl vypadá jako pes, kterého někdo navrhl pro rodinné album. Velké tmavé oči, dlouhé hedvábné uši, veselý výraz a ocásek, který působí, jako by právě podepsal smlouvu s oddělením dobré nálady. Jenže pod tím vším pořád sedí lovecký pes. Nos má zapnutý prakticky pořád, do houští by nejraději vlezl po hlavě a člověka miluje natolik, že mu občas nenápadně reorganizuje celý den.
Kokršpaněl: sametové uši, lovecký motor a výraz, který z vás vytáhne poslední piškot i se svědomím

Kokršpaněl: sametové uši, lovecký motor a výraz, který z vás vytáhne poslední piškot i se svědomím

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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