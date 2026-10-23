Zazimování elektrického nářadí má svá pravidla. Podívejte se, jak zazimovat aku nářadí krok za krokem

Zazimování elektrického nářadí je třeba nepodcenit. Podívejte se, jak správně zazimovat aku nářadí krok za krokem, abyste předešli nákladným opravám nebo výměnám aku baterií.
Jak zazimovat aku nářadí
Připravte své elektrické nářadí, aku nářadí a další zahradní vybavení na zimu. Podívejte se, jak elektrické nářadí zazimovat, udržovat a správně používat i v teplotách pod bodem mrazu.
Čtěte také: Jak prodloužit životnost aku baterie v zahradní technice: 7 ověřených pravidel, která ji prodlouží o roky
Zazimování aku zahradního nářadí nepodceňujte
Zima je za dveřmi a už nyní na mnohých místech Česka padají teploty pod bod mrazu. Především v zahradních domcích nebo kůlnách už na mnoha místech hrozí, že se může poškodit aku baterie ve vašem aku nářadí.
Správné zazimování aku nářadí, elektrického nářadí a zahradního vybavení je proto velmi důležité, nesmí se podcenit, a především se nesmí propásnout správný čas. Nízké teploty mohou dočasně snížit výkon akumulátoru a nabíjení promrzlé baterie může být nevhodné nebo dokonce zablokováno. Před zimou proto baterie vyjměte z nářadí a uložte je podle doporučení výrobce na suché místo s vhodnou teplotou.
Čtěte také: Nejlepší aku sekačky 2026: Velký test a recenze 5 nejprodávanějších modelů
Jak uskladnit aku nářadí a aku baterie na zimu
Na zimní měsíce je třeba připravit především aku nářadí, konkrétně samotné akumulátory. Pokud je možné aku baterii z nářadí vyjmout, nemusíte přemisťovat celé nářadí. Stačí přenést pouze baterii, a to do bezmrazé a suché místnosti.
Náchylné na změny teplot jsou Li-Ion články i NiMH akumulátory, které se v nářadí používají nejčastěji. I když jsou schopné pracovat i v podmínkách, kdy venku mrzne, uskladnění v mrazu nedoporučují ani samotní výrobci.
Pokud už nyní víte, že aku nářadí nebudete v zimních měsících používat, baterii z nářadí vyjměte co nejdříve. Dobijte ji na hodnotu doporučenou výrobcem. Pokud v manuálu nenajdete doporučení, optimální hodnota dobití před zimou se doporučuje na 80 %.
Aby vám akumulátor sloužil co nejdéle, umístěte jej do místnosti, kde se teplota pohybuje kolem 15 až 20 °C. Protože jsou dnes už akumulátory malé, klidně je můžete umístit do skříně na chodbě nebo do spíže.
Nezapomeňte, že aku baterie jsou kromě aku nářadí umístěné také v dalším vybavení dílny, nářadí nebo zahradním náčiní. Do tepla přesuňte svítilny, aku šroubováky, multimetry, přenosná rádia, zahradnické nůžky apod.
Čtěte také: Péče o aku sekačku: 3 kroky, které prodlouží její životnost
Elektrické nářadí skladujte v suchu
Zvláštní pozornost potřebuje také elektrické nářadí. To by mělo být během zimních měsíců chráněné před prachem a nadměrnou vlhkostí. Právě v kůlnách a zahradních domcích je během zimních měsíců vysoká vzdušná vlhkost, což volně vloženému nářadí nesvědčí.
Zazimování nářadí přitom není vůbec složité. Stačí ho na konci podzimu očistit, promazat pohyblivé části a uložit do kufru či boxů na nářadí, které pak snadno umístíte do kterékoliv skříňky v bytě.
Nevytápěnou kůlnu se vyplatí zateplit
Pokud máte velkou zahradu a disponujete velkým množstvím elektrického zahradního náčiní, nářadí a dalších přístrojů, vyplatí se kůlnu nebo zahradní domek zateplit. Uložené věci nemusíte složitě stěhovat do bytu a zateplením omezíte výkyvy teplot.
Konkrétní způsob zateplení zvolte s ohledem na typ stavby. Dřevěné a zděné konstrukce můžete opatřit polystyrenovými deskami, minerální vatou nebo dalšími izolačními materiály. Pokud budete chtít ve své dílně pracovat během zimy, hodit se bude elektrické topidlo, které prostor rychle vyhřeje.
Tip redakce PlanetaZahrady
Nepodceňujte zazimování elektrického nářadí a aku zahradního vybavení. Prodloužíte životnost akumulátorů a s příchodem jara nebudete muset řešit drahé opravy. Pokud máte velké množství elektrického nářadí, vyplatí se zahradní domek izolovat a vnitřek temperovat. Tím odpadne starost s tím, že byste na některé aku nářadí při zazimování zapomněli.
Mohlo by se vám také líbit:
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)