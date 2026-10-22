Těchto 5 znamení chceš mít v posteli. Ostatní ať se snaží

Astrologii v ložnici nebudeme tentokrát nutit do diplomatického kompromisu. Celý horoskop samozřejmě pracuje s mnohem víc prvky než jen se slunečním znamením — s Venuší, Marsem, Lunou, aspekty a dalšími pozicemi.
Ale kdybychom měly vzít nejznámější astro charakteristiky sexuálního temperamentu a sestavit čistě zábavný žebříček, pět jmen se vrací pořád dokola: Štír, Býk, Beran, Lev a Střelec. A každý má jinou disciplínu, ve které sbírá body.
1. Štír: protože poloviční intenzita ho nebaví
Štír má v astrologii erotickou pověst tak pevnou, že by si ji mohl dát do občanky. Je spojovaný s intenzitou, magnetismem, potřebou hlubokého spojení a chutí jít pod povrch. V posteli z toho vzniká energie „jsem tady a vím o tobě“. Nejde jen o fyzický výkon, ale o soustředění, napětí a pocit, že mezi dvěma lidmi právě nic jiného neexistuje. Pokud chceš někoho, kdo z flirtu udělá událost, Štír má náskok.
2. Býk: protože chápe, že rychlost není vždycky přednost
Býk je zemské znamení spojené se smysly, dotekem, vůní, chutí a komfortem. Jeho výhoda není dramatická show, ale schopnost nikam nespěchat. Dobré povlečení, teplo, vůně kůže, dlouhý dotek, jídlo předtím nebo potom — Býk má tendenci brát tělesnost jako celý zážitek, ne krátkou položku programu. Kdo má rád sex, který nezačíná až v okamžiku, kdy se zhasne, tady většinou nebude protestovat.
3. Beran: protože někdy je nejlepší plán žádný plán
Beran přináší do astrosexu tah na branku. Je přímý, impulzivní, soutěživý, fyzický a rád začíná. Jeho nejsilnější stránkou je iniciativa a pocit, že se něco děje teď, ne po třídenní poradě. Rutina ho může nudit, takže s ním bývá v astrologických výkladech spojovaná spontánnost a chuť zkoušet věci bez přílišného přemýšlení. Pokud tvoje libido potřebuje zapalovač, Beran ho pravděpodobně přinesl.
4. Lev: protože chce, aby sis to pamatovala
Lev miluje pozornost, velká gesta a pocit, že právě probíhá něco výjimečného. V sexu se jeho pověst opírá o hravost, sebevědomí a potřebu udělat dojem. To může znamenat ochotu partnera opravdu sledovat, reagovat na jeho potěšení a přidat trochu divadla tam, kde by jiné znamení odbylo scénografii. Lev nechce být průměrný. A protože ego má jednu užitečnou vlastnost — nesnáší špatné recenze — motivace bývá velmi slušná.
5. Střelec: protože zvědavost je v posteli výborná vlastnost
Střelec je v astro tradici dobrodruh. Potřebuje volnost, humor, změnu a něco, co ještě nezkusil. V sexu se proto často popisuje jako experimentální, otevřený a méně zatížený tím, co „se má“. Jeho velká výhoda není dokonalá technika předem, ale zvědavost: co se stane, když to uděláme jinak? Pro někoho může být příliš neklidný. Pro člověka, kterého zabíjí rutina, je to přesně ten typ energie, který otevře okno.
A vítěz? Záleží, co od té noci chceš
Pokud chceš intenzitu, vezmeš Štíra. Pokud pomalou smyslovost, Býka. Pokud iniciativu, Berana. Pokud show, Lva. Pokud dobrodružství, Střelce. Žebříček tím nekončí remízou; jen má pět různých disciplín. A to je na astrosexu vlastně to nejlepší: nemusíš hledat jedno „nejlepší znamení“. Stačí vědět, na co máš dnes chuť.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o astrologii, vztazích a sexu najdeš na Poudrée.
Zdroje: Astrodienst – Astrology and Sex: What the Horoscope Reveals About Our Actual Needs [1], The Knot – Sexual Compatibility by Zodiac Sign, According to Astrologers [2], Cafe Astrology – Sun Sign Compatibility [3].