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Rozšířené preventivní prohlídky: Krevní testy odhalí nemoc

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České zdravotnictví zavádí nová pravidla pro pravidelné preventivní prohlídky u praktických lékařů. Cílem těchto změn je zachytit vážná onemocnění v jejich úplném počátku. Lékaři se nyní více zaměřují na podrobnou laboratorní diagnostiku přímo z krevních vzorků. Pravidelná kontrola krve dokáže odhalit nebezpečné procesy v těle bez jakýchkoli vnějších projevů. Mnoho lidí totiž žije s počítajícím zdravotním problémem celé roky bez jediného podezření.
braní krve na krevní testy

braní krve na krevní testy

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 18:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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