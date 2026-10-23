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Volkanovski i Evloev úspěšně navážili před titulovým zápasem na UFC 333. V Abú Dhabí je vše připraveno

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Dvě čísla na ranní váze v Abú Zabí otevřela cestu k boji o pás pérové váhy: 144,5 a 145 liber. To druhé sedí přesně na hraně limitu. Co by stačilo, aby z tituláku byl problém?
Volkanovski i Evloev úspěšně navážili před titulovým zápasem na UFC 333. V Abú Dhabí je vše připraveno

Volkanovski i Evloev úspěšně navážili před titulovým zápasem na UFC 333. V Abú Dhabí je vše připraveno

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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