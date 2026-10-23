Volkanovski i Evloev úspěšně navážili před titulovým zápasem na UFC 333. V Abú Dhabí je vše připraveno

Ráno v Abú Zabí, dva muži v ručníku a pár vteřin ticha. Alexander Volkanovski stoupl na váhu jako držitel pásu pérové váhy UFC, Movsar Evloev jako muž, kterému v kolonce proher pořád svítí nula. Oba z ní sestoupili s číslem, které jim zápas povolilo. Jeden z nich přitom neměl ani gram rezervy. Redakce MMAmag proto prošla celou výsledkovou tabulku vážení a dopočítala, o kolik měl kdo k limitu doopravdy blízko.
Dvě čísla z ranní váhy a jeden průšvih navíc
Oficiální vážení proběhlo 23. října 2026 ráno místního času. Volkanovski navážil 144,5 libry, Evloev 145 liber. Server MMA Fighting, který výsledkovou tabulku zveřejnil, uvádí, že váhu splnili všichni čtyři účastníci titulových zápasů.
Hlavní zápas UFC 333 je na programu 24. října 2026 v aréně na Yas Islandu v Abú Zabí. Jde o číslovanou kartu, tedy velkou akci se dvěma zápasy o pás, ne o běžný turnaj série Fight Night. Druhý titulový zápas je ve váze do 135 liber a oba účastníci navážili 135 liber.
Zbytek karty tak hladký nebyl. Nicolle Caliari skončila na 120,5 libry, její duel se proto odehraje v domluvené váze a bojovnice podle MMA Fighting přijde o 30 % odměny.
|Bojovník
|Navážená váha
|Odchylka od limitu
|Alexander Volkanovski
|144,5 lb (65,5 kg)
|0,5 lb pod limitem
|Movsar Evloev
|145 lb (65,8 kg)
|přesně na limitu
|Nicolle Caliari
|120,5 lb (54,7 kg)
|4,5 lb nad limitem
Hladké vážení ale nic neříká o tom, co proti sobě v kleci vlastně stojí: šampion s téměř dvojnásobkem odkroucených minut v UFC a vyzyvatel s prázdnou kolonkou proher.
Muž s pásem proti muži bez porážky
Volkanovski drží pás pérové váhy, tedy divize do 145 liber, a v 11 titulových zápasech osm vyhrál a tři prohrál. Evloev má profesionální bilanci 20 výher bez porážky, v UFC deset výher z deseti zápasů. Všech deset vyhrál na body.
Rozdíl mezi nimi je ale vidět nejlíp na hodinách. Redakce MMAmag porovnala veřejné statistické profily obou mužů na serveru The MMA Predictor ve znění k 19. říjnu 2026 a sečetla časy jejich zápasů: Volkanovski má v kleci UFC 302:59, Evloev 160:00. Rozdíl dělá 28,6 pětiminutového kola.
Nula v kolonce proher a zkušenost z titulového tlaku nejsou totéž. Pět kol už Evloev v UFC odboxoval, v březnu 2026 proti Leroneovi Murphymu. Zápas o pás ale podle téže databáze před UFC 333 nemá zaznamenaný žádný.
Celý tenhle střet přitom visí na jediné podmínce z pravidel, kterou Evloev splnil doslova na posledním dílku stupnice.
Co by se stalo, kdyby ručička ukázala o půl libry víc
Limit pérové váhy není redakční odhad. Ze zprávy Association of Boxing Commissions, sdružení amerických komisí dohlížejících na bojové sporty, do níž redakce MMAmag nahlédla, plyne, že pérová váha je vymezena rozmezím nad 135 do 145 liber. U netitulových duelů dokument připouští jednolibrovou toleranci, pokud ji stanoví smlouva nebo předpis komise. U zápasu o pás taková rezerva neexistuje.
Proto Evloevových 145 liber znamená splněno. Kdyby ručička ukázala 145,5 libry, vznikl by titulový problém a bojovník, který limit mine, by podle dosavadní praxe UFC nemusel být způsobilý titul získat. Výklad UFC k váhovým kategoriím uvádí u pérové váhy totéž.
Jak taková brána bolí, bylo vidět na stejné kartě: ženská slámová váha končí na 115 librách, s netitulovou tolerancí na 116 librách, a Caliari byla i tak o 4,5 libry mimo. A pozor na záměnu: rozhoduje ranní oficiální vážení, večerní ceremoniál před fanoušky je show pro kamery.
Zbývá tedy jediná otázka, a ta je čistě sportovní.
Večer, který může přepsat dvě kariéry
ANALÝZA Pro Volkanovského jde o další obhajobu v divizi, ve které má za sebou 11 titulových duelů. Pro Evloeva je to první šance proměnit nepřerušenou sérii v pás a vystoupit z role nepříjemného wrestlera, který vyhrává na body.
Pro UFC je to ideální prodej: rutina proti nule, k tomu druhý titulák na stejné kartě. Rozhodne se tu jediná věc, totiž jestli neporaženost v pérové váze vydrží kontakt s pětikolovým šampionátovým tempem.
A jedna praktická zpráva pro diváka v Česku. Hlavní karta startuje podle oficiální stránky UFC 333 ve 14:00 východního času USA, což redakce MMAmag přepočítala na 20:00 středoevropského letního času 24. října 2026; budík tentokrát netřeba. Brána na váze je za oběma zavřená, dál už se nic přepočítávat nedá.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková