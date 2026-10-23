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Zdechovský byl v Rusku, tvrdí web. Europoslanec to popírá a chce omluvu

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Dennívýzva
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Europoslanec Tomáš Zdechovský žádá veřejnou omluvu od investigativního serveru The Insider. Ten uvedl jeho jméno na seznamu politiků, kteří měli po roce 2014 vstoupit na území Ruska, a odvolává se na záznamy ruské pohraniční služby. Zdechovský to popírá, prý jen dvakrát v Moskvě přestupoval na cestě do jiné země a žádné ruské razítko v pase
profimedia-1004254695

profimedia-1004254695

Zdroj: Tomáš Zdechovský. Foto: TASR / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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