Zdechovský byl v Rusku, tvrdí web. Europoslanec to popírá a chce omluvu

Europoslanec Tomáš Zdechovský žádá veřejnou omluvu od investigativního serveru The Insider. Ten uvedl jeho jméno na seznamu politiků, kteří měli po roce 2014 vstoupit na území Ruska, a odvolává se na záznamy ruské pohraniční služby. Zdechovský to popírá, prý jen dvakrát v Moskvě přestupoval na cestě do jiné země a žádné ruské razítko v pase nemá. Tvrdí, že zároveň v posledních týdnech čelí diskreditačním kampaním, kybernetickým útokům a také mnoha žádostem o citace ze strany ruských médií.
Například ruské státní médium Sputnik tento týden žádalo europoslance Zdechovského o komentář k protiruským sankcím. Sputnik mu poslal následující dotaz: „Pouze pět zemí EU podpořilo zavedení úplného zákazu pro Rusy. Ostatní členské státy EU se proti takovému zákazu postavily, uvedl český ministr zahraničí Petr Macinka. Proč se tolik zemí bránilo jeho zavedení – a z jakých konkrétních důvodů?“ stojí ve zprávě, kterou má HlídacíPes.org k dispozici.
Zdechovský Sputniku odpověděl, že se omlouvá, ale že s ruskými médii nespolupracuje kvůli pokračující ruské agresi vůči Ukrajině.
„Je zajímavé, jak velmi se ruská média snaží v poslední době získat naše citace. Někdy mi to přijde až zoufalé. Minulý týden volali dva ruští novináři a předminulý týden volala žena, která se vydávala za litevskou nezávislou novinářku,“ říká Zdechovský pro HlídacíPes.org.
Poslal bych je do háje
Již letos v květnu se ohradil proti ruskému deníku Izvěstija, který jej citoval v souvislosti s přípravou 21. balíčku protiruských sankcí. Deník tvrdil, že podle Zdechovského bude schválení balíčku záviset na konsenzu členských států, a že by nová opatření mohla zasáhnout další ruské banky či energetický sektor.
Zdechovský jakýkoliv kontakt s tímto ruským médiem odmítl a zprávu označil za dezinformaci. Tvrdí, že by novináře z Izvěstije „poslal do háje“.
To, že se jeho jméno objevilo na seznamu redakce The Insider, si vysvětluje tím, že možná někdo cestoval s falešným pasem na jeho jméno. „V mém diplomatickém pasu by muselo jinak být razítko. Mohu ukázat, že tam žádné z Ruska není,“ uvedl Zdechovský.
Ruská státní a provládní média se snaží dlouhodobě získávat a následně využívat citace západních politiků především proto, aby dodala zdání legitimity a pravdivosti svým propagandistickým výstupům.
Již v minulosti ruská propaganda využívala podobně také jména známých západních novinářů. Těm přisuzovala někdy nejen smyšlené výroky, ale také autorství fiktivních knih. Například v roce 2015 se novinář britského Guardianu Luke Harding s překvapením dozvěděl, že je autorem knihy „Nikdo, jen Putin“.
Známý novinář týdeníku The Economist Edward Lucas zase měl údajně napsat knihu „Jak Západ prohrál s Putinem“ a americký expert na Rusko Donald Jensen byl uveden jako autor knihy „Putin a USA“. Všichni později uvedli, že žádné takové knihy nikdy nenapsali.
Pas bez ruského razítka
V polovině října se jméno Tomáše Zdechovského objevilo na seznamu europoslanců, kteří měli podle investigativního projektu The Insider po roce 2014 navštívit Rusko. Novináři seznam zveřejnili v článku s názvem „Kremlu nakloněná frakce v Evropském parlamentu: Seznamte se s europoslanci, kteří stále cestují do Ruska na schůzky s politiky, úředníky, a dokonce i špiony“.
Zdechovský však tvrdí, že v tomto období v Rusku nebyl, a poslal redakci The Insider formální výzvu k odstranění textu a veřejné omluvě.
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„Považuji za pobuřující, že se mé jméno objevilo v investigativním materiálu, který se primárně zaměřuje na politiky s údajnými vazbami na Kreml – a to navíc zcela bez důkazů, které by podkládaly tvrzení, že jsem cestoval do Ruska,“ napsal Zdechovský ve výzvě. Dodal, že dlouhodobě prosazuje silnější evropskou podporu pro Ukrajinu, přísnější sankce vůči Rusku a rozhodný postup proti vměšování podporovanému Kremlem do evropských demokracií.
V Rusku prý byl pouze dvakrát, když přestupoval na moskevském letišti Šeremetěvo, a to předtím, než bylo vydáno doporučení necestovat do Ruska. To, že se jeho jméno objevilo na seznamu redakce The Insider, si vysvětluje tím, že možná někdo cestoval s falešným pasem na jeho jméno. „V mém diplomatickém pasu by muselo jinak být razítko. Mohu ukázat, že tam žádné z Ruska není,“ uvedl Zdechovský.
The Insider tvrdí, že vycházel z databáze hraničních přechodů Kordon. Na seznamu se ocitlo i několik dalších osob, které také pobyt v Rusku popírají. Jedním z nich je polský europoslanec Michał Dworczyk, který rovněž odsuzuje ruskou invazi na Ukrajinu.
The Insider na konci článku uvedl, že o tvrzeních Zdechovského a Dworczyka pochybuje, „přestože v Dworczykově případě by se záznamy pohraniční služby daly vysvětlit tím, že existuje jiná osoba se stejným jménem a datem narození jako tento europoslanec“.
Vstup do aktivních záloh jiné země
Tomáš Zdechovský podle svých slov od letošního září čelil už několika diskreditačním kampaním. Podle něj šlo o reakce na jeho aktivity na podporu Ukrajiny, jako byla například kampaň Dárek pro Putina, tedy crowdfundingová sbírka na zbraně a vojenské vybavení pro ukrajinskou armádu.
Zdechovský také letos v září inicioval společnou výzvu evropským lídrům k využití zmrazených ruských miliard pro financování Ukrajiny, kterou podepsalo 115 europoslanců.
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Využití zmrazeného ruského státního majetku na pomoc Ukrajině spočívá v současnosti pouze v použití výnosů z těchto aktiv, což představuje ročně zhruba miliardu eur. Lídři členských států Evropské unie na summitu minulý týden odložili další rozhodnutí o širším využití těchto prostředků na prosinec.
Zdechovský se dále zasazuje za zákaz ruských stínových flotil a přijetí opatření, která by zamezila existenci ruských trollích farem na území EU.
Tomáš Zdechovský byl od roku 2019 až do loňska členem aktivních záloh Armády ČR. Loni byl vyřazen v důsledku novely branného zákonodárství, která nově stanovila, že do vojenské služby se nepovolávají veřejní činitelé včetně poslanců Evropského parlamentu. Zdechovský podal stížnost, která byla letos zamítnuta. Podle informací HlídacíPes.org se nyní chystá stát se členem aktivních záloh v jedné z dalších členských zemí NATO.