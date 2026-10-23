Tereza Kostková při výběru outfitu vsadila na černou eleganci. Čtenářky ji tak krásnou ještě nikdy neviděly

Tereza Kostková na druhém kole StarDance opět dokázala, že má pro módu cit. Dlouhé černé šaty s rozparkem, odhalená ramena a výrazné šperky vytvořily nepřehlédnutelnou kombinaci. Naši čtenáři měli tentokrát jasno.
Tereza Kostková patří k ženám, které dokážou zaujmout nejen svým šarmem, ale také citem pro módu. Na druhém kole taneční soutěže StarDance opět předvedla, že elegance nemusí znamenat nudu. Moderátorka vsadila na dlouhé černé šaty, odhalená ramena a výrazné stříbrné šperky, díky nimž její outfit rozhodně nezapadl. Naše redakce In-Lifestyle se tentokrát zaměřila právě na její módní volbu a zajímalo nás také, jak ji hodnotí naši čtenáři.
Černá klasika, která dostala pořádnou dávku originality
Dlouhé černé šaty jsou sázkou na jistotu, Tereza Kostková jim ale dokázala dodat osobitý charakter. Model s rozparkem působil elegantně a zároveň měl šmrnc. Ramínka šatů jí ležérně sklouzla z ramen, takže vynikla nejen odhalená ramena, ale také dekolt. Výsledkem byl ženský a slavnostní vzhled, který se k večeru plnému tance a třpytu skvěle hodil. Černá barva navíc vytvořila ideální základ pro výrazné doplňky.
Právě šperky byly jedním z nejvýraznějších prvků celého outfitu. Na dekoltu se vyjímal masivní stříbrný náhrdelník zdobený tmavými kameny, který doplňovaly náušnice ve stejném dezénu. Tereza tak nemusela sázet na množství různých doplňků, protože tyto dva kousky odvedly většinu práce. Černé lodičky pak celý model stylově uzavřely. Moderátorka ukázala, že i poměrně jednoduchý základ může díky promyšleným detailům působit výjimečně.
Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen: Místo modelky a návrhářky ji však fanoušci chtějí na Hradě Stylista hodnotí: Elegantní model s nepřehlédnutelnými detaily
„Tereza Kostková zvolila kombinaci, která stojí na kontrastu jednoduchých černých šatů a výrazných šperků. Právě to je největší předností celého outfitu. Náhrdelník s tmavými kameny přitahuje pozornost k dekoltu a ladící náušnice drží celý vzhled pohromadě. Odhalená ramena zase dodávají modelu ženskost, aniž by bylo potřeba dalších výrazných prvků. Za mě jde o povedený večerní styling, který působí sebevědomě a nepřehání to s okázalostí,“ zhodnotila pro naši redakci In-Lifestyle model Terezy Kostkové stylistka Jitka Vostrá. Foto: Nextfoto, Tereza Kostková a Marek Eben na druhém večeru StarDance 2026
Zajímalo nás také, jak outfit vnímají naši čtenáři. Rozeslali jsme 462 e-mailů z naší databáze a zpět se nám vrátilo 89 odpovědí. Z nich bylo přibližne 83 % od žen a 17 % od mužů. Celkem 72 respondentů označilo Terezin outfit za absolutní pecku, dalších 11 lidí sice šaty pochválilo, ale podle nich už moderátorka v minulosti vynesla i hezčí modely. Zbývající respondenti zvolili negativní hodnocení. Výsledek tak ukazuje, že černá elegance s výraznými šperky má u našich čtenářů velkou podporu.
V anketě se objevily i slovní reakce. Vybrali jsme tři, které dobře vystihují, proč model u části publika tak rychle zabral:
„
Tereza vypadala naprosto skvěle! Černé šaty, ty byly hotová elegance, a ten náhrdelník je prostě dokonalý. Konečně něco s nápadem a zároveň vkusem.“ – Martina CH.
„
Moc jí to sluší, líbí se mi hlavně odhalená ramena a stříbrné šperky. Je to ženské a takové decentní.“ – Ivana P.
„
Líbila se mi, i když jsem měla pocit, že už ve StarDance měla i zajímavější modely, které jí slušely ještě o kousek víc.“ – Petra L.
Anketa
Líbí se vám outfit Terezy Kostkové? Ano, byla moc krásná Takový průměr Ne, měla vybrat jinou barvu
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 3 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Tereza Kostková při výběru outfitu vsadila na černou eleganci. Čtenářky i stylistka její outfit vynesly do nebes byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.