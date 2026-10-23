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Tereza Kostková při výběru outfitu vsadila na černou eleganci. Čtenářky ji tak krásnou ještě nikdy neviděly

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Tereza Kostková ve druhém kole StarDance vsadila na dlouhé černé šaty s odhalenými rameny a výrazný náhrdelník. Redakce přidává módní rozbor i výsledky ankety mezi čtenáři.
Fotografie Terezy Kostkové

Fotografie Terezy Kostkové

Zdroj: Foto: NextFoto, Tereza Kostková na premiéře filmu Dokonalý den
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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