Miroslav Sládek slaví 76 let a na konci měsíce nastoupí do klece proti Ovčáčkovi. Do přípravy zapojil cigarety i pivo

Miroslav Sládek, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Miroslav Sládek, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Miroslav Sládek, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Miroslav Sládek, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Miroslav Sládek, FOTO: David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Bývalý předseda republikánů Miroslav Sládek v sobotu 24. října oslaví šestasedmdesáté narozeniny a na konci měsíce ho čeká netradiční sportovní událost. V rámci nově vzniklé organizace G MMA nastoupí do zápasu v kleci proti někdejšímu mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi. Nejvýraznější tvář krajní pravice devadesátých let se podle svých slov na souboj připravuje s cigaretami a pivem a v hledišti ho podpoří i jeho dospívající syn. Zápas v kleci a slovní přestřelka
Miroslav Sládek se nedávno stal jednou z tváří nové organizace G MMA, která pořádá zápasy podle speciálně upravených pravidel. V kleci se měl původně utkat s bývalým premiérem
, ten ale ze souboje nakonec odstoupil. Místo něj se Sládkovi 31. října postaví Jiří Ovčáček. Jiřím Paroubkem
Oba muži se před nadcházejícím duelem potkali v živém rozhovoru pro Super.cz. Sládek svého soupeře opakovaně oslovoval Ovečkin a směřoval narážky i na Miloše Zemana, s nímž Ovčáček v minulosti úzce spolupracoval. Bývalý republikán uvedl, že by stál i o souboj přímo se Zemanem, zmínil také Zemanův dlouholetý vztah k bylinnému likéru.
„Musím říct, že jsem teda nažhavený na to soupeření. Je to dobře, člověk musí mít motivaci. Co tady pan doktor řekl, to mě dost namotivovalo,“ reagoval na slovní útoky Jiří Ovčáček.
Do debaty Sládek vtáhl i současné poslance, když zmínil Jindřicha Rajchla.
„Politika přeci dnes není žádná nuda. To máte dneska po*no… Po*noherci, když jsou dneska v parlamentu, tak to samozřejmě není nuda. Já to teda neviděl, viděl jsem jen jednu fotku, kterou už nevymažu z paměti,“ prohlásil Sládek.
Do přípravy na fyzický souboj nezapojil běžný sportovní trénink.
„Koupil jsem si krabičku cigaret, začal jsem kouřit. Samozřejmě, co já jako Sládek mohu doporučit, je pivo,“ vysvětlil a dodal, že se těší hlavně na následnou party. Podporu pro účast v kleci získal u rodiny. Do hlediště se chystá jeho syn, který chodí do deváté třídy, a o akci mají zájem i jeho spolužáci. S manželkou Laurou Sládkovou, kterou si vzal po delší známosti v roce 2003, má celkem čtyři děti. Konec strany a okrajové zisky ve volbách
V posledních letech se Sládek pokoušel o návrat do politiky, ale nedosáhl na žádný mandát. Předloni v červnu kandidoval do Evropského parlamentu na kandidátce uskupení Aliance za nezávislost ČR za hnutí ANS. Uskupení získalo půl procenta hlasů. Loni na podzim vedl v Moravskoslezském kraji kandidátku hnutí Česká republika na 1. místě! a navázal spolupráci s Ladislavem Vrabelem, výsledek však činil pouze 0,22 procenta.
Letos v lednu navíc ztratil členství ve své vlastní straně SPR-RSČ Miroslava Sládka. Nejvyšší správní soud ji rozpustil, protože uskupení nepředkládalo výroční zprávy o své činnosti. Loni v květnu přitom na demonstraci za obnovení vztahů s Ruskou federací začala vznikat petice, která měla podpořit jeho případnou prezidentskou kandidaturu pro rok 2028.
Zničená poslanecká lavice a útěk před soudem
Do povědomí veřejnosti se zapsal především v devadesátých letech jako předseda Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa. V roce 1996 usedl do Poslanecké sněmovny a strana pod jeho vedením pravidelně plnila média skandály. Sám po svém zvolení v parlamentu zdemoloval poslaneckou lavici.
Na půdě sněmovny tehdy běžně pronášel otevřeně rasistické výroky.
„Mohu vás seznámit s tím, co jsem zaslechl mezi občany. Mezi občany dneska totiž už názory na cikánskou populaci dospěly do takového stadia, že jsem slyšel – cituji: ‚Cikáni by měli být trestně odpovědni už od narození, protože prakticky to už je jejich největší zločin,‘“ pronesl Sládek v červenci 1996 na schůzi poslanců.
Trestnímu stíhání čelil po podpisu česko-německé deklarace v roce 1997, kdy prohlásil:
„Dějiny ukázaly, že mrtvých Němců bylo málo… Němce je nutné podrobit převýchově.“ Dlouhodobě se vyhýbal soudu, a proto skončil ve vazbě. Kvůli tomu se nemohl jako zákonodárce zúčastnit volby prezidenta republiky na začátku roku 1998, ve které sám kandidoval. Soud jej později obžaloby zprostil.
Předčasné volby v roce 1998 přinesly republikánům velký propad, strana nepřekročila pětiprocentní hranici a sněmovnu definitivně opustila. Sládek se na krátkou dobu vrátil do veřejné funkce v letech 2002 až 2004, kdy působil jako zastupitel a místostarosta brněnské městské části Útěchov. Kvůli svému tehdejšímu formálnímu přestěhování do jiné městské části o mandát následně přišel.
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