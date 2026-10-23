V sobotu v 16:35 ožijí zlaté časy naplno: Prima vytahuje kult, který miluje celé Česko

Stačila jediná utroušená věta. Na starém pavlačovém domě se tím nastartovala řetězová reakce intrik a odvetných akcí, v níž žádná ze stran nechodila spát bez plánu na další úder.
Jedna rodina předvede obří krabici, která má vypadat jako luxusní automatická pračka za astronomických 10 000 Kčs. Sousedé odpovídají psychologickou masáží: hlasitě naklepávají fiktivní řízky, aby bylo slyšet, jak si žijí. Na talíři přitom leží jen tlačenka s cibulí.
Ani hrozící demolice budovy a nucené stěhování tuhle spirálu nevraživosti nezastaví. Osud obě znepřátelené rodiny svede znovu do těsného sousedství, kde soukromá válka pokračuje.
Komedie, která roztočila celé Československo
Řeč je o filmu Zítra to roztočíme, drahoušku…! z roku 1976. Natočil ho režisér a scénárista Petr Schulhoff a dodnes patří k nejúspěšnějším československým komediím.
Na jedné straně stojí Miloš Kopecký jako Evžen Novák a Stella Zázvorková jako jeho manželka. Na druhé straně jim vzdorují František Peterka (Karel Bartáček) a Iva Janžurová (Alena Bartáčková).
Do války dospělých se připletou mladí. Luděk Sobota jako René Novák a Dagmar Veškrnová jako Naďa dokazují, že láska nerespektuje hranice mezi znepřátelenými tábory. Právě tohle milostné vzplanutí příběh ještě víc zamotá.
Rodinné fotky, papírová Zanussi a herec, který směl improvizovat
Zákulisí filmu překvapí. Filmoví architekti vyzdobili byt Novákových skutečnými svatebními a soukromými fotografiemi Miloše Kopeckého a Stelly Zázvorkové z doby, kdy byli opravdu manželé. Diváci tak na stěnách vidí kus jejich skutečného života.
Luděk Sobota si ještě před podpisem smlouvy vymohl podmínku, že smí upravovat dialogy a volně improvizovat. Právě tak vznikla většina jeho osobitých replik, které diváky baví dodnes.
Slavná krabice, která se v příběhu tváří jako zámořský luxus, byla ve skutečnosti papírovým obalem od italské pračky značky Zanussi. Rekvizitáři tak do scény propašovali drobný dobový žertík.
Pozoruhodný je i věk hrdinů. Postava Karla Bartáčka tvrdí, že je mu 40 let, manželka ho ale opravuje na 45. František Peterka měl přitom v roce 1976 54 let a narodil se ve stejném roce 1922 jako jeho filmový rival Miloš Kopecký.
Osmdesát procent a smích, který nestárne
Na Kinobox.cz si film drží vynikajících 80 %. Čísla ale vypovídají méně než reakce diváků. Jeden z nich napsal:
Nesmrtelná klasika české situační komedie s dokonalým timingem a bravurním obsazením. Souboj sousedských naschválů neztrácí na vtipu ani po desátém zhlédnutí.
Film přitom nestojí jen na gagech. Na pozadí bytové krize a nedostatku spotřebního zboží vznikla přesná satira české povahy, v níž se každý pozná alespoň trochu. Sousedská rivalita, snaha předvést se a malá lest se tu proměnily ve výbornou zábavu.
Komedii Zítra to roztočíme, drahoušku…! uvede TV Prima v sobotu v 16:35. Pokud jste ji už viděli, víte, že se k ní dá vracet pořád. Pokud ne, čeká vás přehlídka pastí, naschválů a skvělých hereckých výkonů.
A jak je to u vás? Citujete z filmu dodnes, nebo máte raději jinou českou klasiku? Napište nám do diskuse, na kterou repliku nedáte dopustit.
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, lifee.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá