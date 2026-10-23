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Brno má novou koalici. Primátora Hrušku doplní čtyři náměstkyně

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Brno povede nová koalice pěti uskupení v čele s primátorem Jakubem Hruškou . V jedenáct hodin podepsali její zástupci koaliční smlouvu na náplavce. V novém vedení města budou mít výrazné zastoupení ženy. Primátor bude mít čtyři náměstkyně, další tři ženy usednou v radě města.
Brno má novou koalici. Primátora Hrušku doplní čtyři náměstkyně

Brno má novou koalici. Primátora Hrušku doplní čtyři náměstkyně

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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