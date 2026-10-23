Banány nejsou pouze oblíbenou sladkou svačinou. Díky cennému složení mohou organismu prospívat několika způsoby

Banány nejsou pouze oblíbenou sladkou svačinou. Díky cennému složení mohou organismu prospívat několika způsobyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 23.10.2026 08:50
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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