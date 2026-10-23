Půl roku bez společné fotky a ani jedno veřejné vystoupení. Eva Burešová promluvila o vztahu s Přemkem Forejtem

10. října 2026, přesně ve výročí šesti společných let, Eva Burešová přidala na Instagram fotku s Přemkem Forejtem a slova „Miluju Přemka Forejta“. Forejt odpověděl vlastním vyznáním. Pro fanoušky, kteří půl roku marně hledali jakýkoli společný záběr nebo zmínku, to byl první hmatatelný signál, že pár stále funguje. Během následujícího týdne pak Burešová v rozhovorech pro Super i eXtra poprvé otevřeně vysvětlila, co za tím tichem stojí. A odpověď je překvapivě prostá.
Co přesně řekla
Tři body, žádné vytáčky. Vztah je „naprosto v pořádku“. Pro oba je důležitější „reálný svět“ než instagramový obraz. A na premiéry a společenské akce buď nechodí vůbec, nebo přijdou později, anonymně, bez potřeby se fotit. „Není potřeba se u všeho furt fotit,“ shrnula pro Super.cz 11. října. O šest dní později pro eXtra.cz doplnila, že není influencerka a nemá potřebu průběžně sdílet fotky s partnerem.
Fanoušky navíc uklidnila konkrétním příslibem: společně se ukážou na Českém slavíkovi.
Ticho, které není nové
Spekulace o krizi vyvolal půlroční výpadek párového obsahu na sítích. Jenže při bližším pohledu nejde o žádný zlom. Burešová s Forejtem chránili soukromí prakticky od začátku vztahu. Už v červnu 2021 na Instagramu napsala, že si oba chtěli načasovat zveřejnění po svém, protože „nejsme děti, jsme dospělí“. V lednu 2022 Forejt v rozhovoru pro Marianne popsal svůj Instagram jako hlavně pracovní nástroj, kde společné rodinné fotky dává jen občas.
Občasné výjimky přitom existovaly vždycky: společenský výstup na podzim 2021, černobílá dvojfotka k Forejtovu profesnímu úspěchu v prosinci 2025. Vzorec je konzistentní: ne „nikdy“, ale „ne pravidelně“. Půlroční pauza v roce 2026 tento režim nepřerušila. Spíš ho prodloužila.
Dvě logiky, které se míjejí
Tady se střetávají dva světy. Pro publikum zvyklé na průběžný párový obsah (dovolenkové selfie Martiny Pártlové, společné výlety Agáty Hanychové s Mirkem Dopitou) je šest měsíců ticha varovný signál. Absence důkazu se čte jako důkaz absence.
Burešová to rámuje přesně opačně: to, že něco není na sítích, neznamená, že to neexistuje v reálném životě. Podle nás v Redakci VIPŽivot má pravdu v tom, že instagramový feed není spolehlivý barometr vztahu. Zároveň ale platí, že veřejná osobnost, která si buduje kariéru i skrze sociální sítě, musí počítat s tím, že ticho vyvolá otázky. Obojí může být pravda současně.
Proč promluvila právě teď
Burešová se na veřejnosti znovu objevila na křtu videoklipu muzikálové kolegyně Ines Ben Ahmed v první polovině října 2026. Sama přiznala, že mediální pauza jí prospěla: „Lidi si ode mě potřebovali odpočinout a já taky.“ Současně otevřela novou profesní kapitolu pod uměleckým jménem Saija a naznačila chystané album.
Působí to jako řízený návrat, ne jako náhodná reakce na bulvární tlak. Výroční post, rozhovory pro dvě média během jednoho týdne, zmínka o Českém slavíkovi, to je komunikační plán, ne impulzivní obrana.
Šest let vztahu, který začal 10. října 2020 ve 22:22. Jedno vyznání na Instagramu, dvě mediální odpovědi, nula známek krize. Někdy je ticho prostě jen ticho.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová