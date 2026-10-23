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Půl roku bez společné fotky a ani jedno veřejné vystoupení. Eva Burešová promluvila o vztahu s Přemkem Forejtem

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Dennívýzva
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Herečka a zpěvačka po měsících spekulací vysvětlila, proč s partnerem zmizeli z veřejného prostoru, a proč to podle ní není důvod k panice.
Eva Burešová a Přemysl Forejt

Eva Burešová a Přemysl Forejt

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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